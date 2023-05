ČERNOBÍLE: Redakční souboj o to, zda je na chytré hodinky lepší jasný OLED nebo úsporný transflektiv

Vyhrává výdrž

Do čeho jsem se to zase nechal uvrtat… Prý mám „hájit mé toliko oblíbené obstarožní podivné retro displeje u Garminů“. To přece nemůže skončit jinak než hospodská tahanice, ve které má každý svoji vlastní pravdu. Ale proč ne, zkušenosti mám s obojím.

Testoval jsem první hodinky téhle značky s OLED displejem – model Venu. Zajímavý pokus. Když o rok později představili Venu 2 a deklarovali delší výdrž, nebál jsem se je okamžitě koupit. Jasně, je to hezké, barevné, kontrastní a mohl jsem se smát kolegovi, který tehdy nosil Garminy s transflektivním displejem (ironickou shodou okolností je to tentýž, který na protější půlce hájí OLED).

Jenže to žere baterii. Když zapnete always-on displej, ocitnete se na třetině výdrže srovnatelných hodinek s klasikou. Nebo se můžete otravovat s donekonečna opakovanou aktivací zhasnutého OLEDu, ale stejně se dostanete jen na nějakých 60 % výdrže. Já jsem po roce s Venu 2 zjistil, že ty barvičky jednoduše nepotřebuju. Dal jsem přednost funkci před efektem.

Klasický displej je viditelný za každé situace a stále má nižší spotřebu než OLED

Ještě jeden argument do pranice – OLED automaticky znamená dotykové ovládání a já zastávám další (obstarožní, podivný a retro) názor, že sportovní hodinky se mají ovládat tlačítky. Při běhu nebo na kole prostě nejde spolehlivě swajpovat nebo trefovat virtuální tlačítka – potřebujete chytit zápěstí, po paměti stisknout pár tlačítek se zřetelným cvaknutím a dál se věnovat okolnímu terénu. Nutno ale říct, že Garmin kombinaci dotykového a tlačítkového ovládání zvládl skvěle – neměl jsem problém ani s dvoutlačítkovými Venu, u nových Fénixů, Epixů, Forerunnerů a dalších je ovládání vyřešené ještě lépe.

Nehodlám transflektivní displej slepě chválit. Má své nevýhody, v pološeru místnosti trpí mizerným kontrastem, po tmě se neobejdete bez podsvícení (tlačítkem, nebo stejným gestem, jakým se aktivuje zhaslý OLED), ale venku je skvělý a nemusím jej zapínat při každém pohledu. Také má menší rozlišení než stejně velké OLEDy, ale to vadí snad jen při přímém srovnání map na hodinkách Fénix a Epix.

Přesto u mě momentálně s mými potřebami (prioritou je sport a výdrž baterie) transflektivní displej vyhrává.

Filip Kůžel