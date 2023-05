ČERNOBÍLE: Drát vs. bezdrát. Je to volba robustnosti, nákladů a svobody

Začnu argumentem z praxe, hrál jsem CS: GO a najednou se na TeamSpeaku ozvalo: „Chlapi, odteď hraju bez zvuku, vybila se mi sluchátka.“ Ač se to nezdá, CS: GO je komunikační a informační hra, takže nejenže z ní tolik neměl onen hráč, ale ani nám kvůli zabudovanému mikrofonu ve vybitých sluchátkách nemohl dávat informace, nemohl je od nás dostávat a nemohli jsme spolu vytvářet strategie. Mít drátové příslušenství zaručuje robustnost – pokud něco nefunguje, nejspíše se to pokazilo již úplně.

Mít drátové příslušenství je bezstarostné, nemusím myslet, zda jej mám zrovna nabité. Nemusím ani řešit správnou funkci softwaru. Ano, takové příslušenství má většinou spoustu nejrůznějších funkcí vyžadujících fungující program na pozadí. Opět se mi nejednou stalo, že spoluhráčům nefungovalo bezdrátové příslušenství správně kvůli softwaru, takže jej museli složitě přenastavovat či znovu instalovat. Zejména v kompetitivní hře na takové problémy nechcete narazit. Ale nechcete je řešit ani při práci nad rozpracovaným projektem.

Drátové příslušenství není jen o kabelu, ale o celkovém přístupu a požadavcích na robustnost, kvalitu a spolehlivost

Navíc při hraní her sedím stále na stejném místě a ideálně mám klávesnici a myš vždy ve stejné pozici kvůli svalové paměti. Podobně i při práci se snažím sedět ve stejné ergonomické pozici. Ani polohu hlavy vůči monitoru příliš neměním, takže není důvod mít bezdrátová sluchátka. A určitou mobilitu mi zajišťuje třímetrový kabel.

Kromě bezstarostnosti a robustnosti jako náročný hráč řeším i latenci a ta bude s kabelem vždy stabilnější a méně náchylná na rušení. Samozřejmě kabelové příslušenství má očividnou jednu nevýhodu – kabel. Nicméně existují vychytávky a příslušenství, které eliminují mnoho nedostatků. Třeba díky mouse bungee kabel u své myši vůbec nevnímám.

Kabelové příslušenství má výhodu i v celkovém pojetí, uživatele většinou neláká na spoustu „skvělých a zaručeně fungujících softwarových vychytávek“. Třeba u zvuku se snaží simulovat hardwarové vlastnosti, což není nikdy tak dokonalé jako mít v první řadě kvalitní hardware, který nemusí nic napodobovat.

Honza Pánek