Ceny SSD stále rostou a podle analytiků bude ještě hůř

SSD stále zdražují. Naposledy jsme o růstu jejich cen psali v polovině ledna, avšak za měsíc a půl došlo k dalšímu nepříjemnému posunu. Oproti lednu se minimální i průměrné ceny deseti nejoblíbenějších úložišť podle Heureky zvedly o dalších 10 %. Ve srovnání s říjnem jsou SSD dražší již o 34 %.

Ještě loni se špičková NVMe úložiště s kapacitou 1 TB dala koupit za 1500 Kč a 2TB modely za dvojnásobek. Teď okolo patnácti stovek stojí 500GB varianty, případně pomalejší či hůře vybavené 1TB SSD.

SSD Průměr

29. 2. 24 Průměr

18. 1. 24 Průměr

22. 10. 23 Minimum

29. 2. 24 Minimum

18. 1. 24 Mininum

22. 10. 23 Kingston KC3000 2 TB 4 187 Kč 3 714 Kč 3 098 Kč 3 389 Kč 2 698 Kč 2 750 Kč Kingston KC3000 1 TB 2 578 Kč 2 317 Kč 1 794 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 1 529 Kč Samsung 870 EVO 500 GB 1 450 Kč 1 333 Kč 1 048 Kč 1 295 Kč 1 025 Kč 845 Kč Samsung 980 Pro 1 TB 2 644 Kč 2 641 Kč 1 940 Kč 2 287 Kč 2 386 Kč 1 523 Kč Kingston NV2 1 TB 1 728 Kč 1 446 Kč 1 371 Kč 1 390 Kč 1 299 Kč 1 199 Kč Kingston A400 480 GB 1 002 Kč 835 Kč 826 Kč 769 Kč 699 Kč 694 Kč Samsung 870 EVO 1 TB 2 496 Kč 2 380 Kč 1 737 Kč 2 258 Kč 2 009 Kč 1 498 Kč Samsung 980 Pro 2 TB 4 518 Kč 4 318 Kč 3 384 Kč 3 899 Kč 3 849 Kč 3 124 Kč Samsung 990 Pro 1 TB 2 780 Kč 2 860 Kč 2 245 Kč 2 598 Kč 2 499 Kč 1 888 Kč Kingston Fury Renegade 2 TB 4 712 Kč 4 187 Kč 3 509 Kč 4 069 Kč 3 490 Kč 2 850 Kč

Zdražování před koncem roku nás nepřekvapilo. Poptávka klesala, výrobci pamětí měli velké skladové zásoby, a tak omezili výrobu. Uměle vyvolaný nedostatek umožnil vyšroubovat ceny výš. Jenže situace na trhu se nedá napravit během jednoho čtvrtletí. A podle analytiků prý ani během jediného roku.

Experti z TrendForce totiž odhadují, že ceny DRAM i NAND pamětí porostou ještě po celou sezónu 2024. Čipy typu NAND se používají ve všech SSD pro ukládání dat, DRAM pak u těch špičkových coby vyrovnávací mezipaměť. Highendové modely by tak měly zdražit ještě více.

Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 zdražení NAND 18–23 % 3–8 % 8–13 % 0–5 % zdražení DRAM 13–18 % 3–8 % 8–13 % 8–13 %

TrendForce mluví o mezikvartálním zvyšování cen v průběhu celého roku. Největší skok NAND i DRAM čeká v tomto čtvrtletí, kdy čipy oproti konci roku 2023 zdraží o přibližně 20 %. Od dubna do června půjdou nahoru o dalších 3 až 8 %. od července do září pak o 8 až 13 %. A zatímco ceny NAND by už v posledním čtvrtletí 2024 mohly konečně stagnovat, DRAM ještě pořád porostou.

