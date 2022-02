Ceny grafických karet v Česku výrazně klesají. Kdy nakoupit?

Od našeho posledního přehledu cen grafik v českých obchodech uplynuly dva týdny a situace se změnila, naštěstí k dobrému. Konečně ceny klesly pod úroveň loňského srpna, což bylo poslední výrazné minimum. Nižší ceny teď zaznamenává hlavně spodní segment trhu.

První výraznou změnou je rozumná dostupnost Nvidie RTX 3050, která před dvěma týdny sice měla být k dispozici, ale reálně nebyla. Její cena se pohybuje převážně mezi 12 000 a 13 000 korunami a válčí s podobně výkonnou Nvidií GTX 1660 Ti (Super), nabídne však větší VRAM a technologie RTX, což z ní dělají rozumnější volbu. I tak je tato GPU předražená asi o pět tisíc korun.

Často kritizovanou novinkou, která je již v tuzemsku hojně dostupná, je RX 6500 XT. Ta postrádá některé pokročilé funkce a má omezené linky na PCIe 4.0 ×4, což se výrazně projevuje na systémech s PCIe 3.0. Proto tato GPU není moc doporučovaná a lze ji chápat spíše jako dočasné řešení, které na systémech s PCIe 4.0 bude výkonnější než trošku lépe naceněná GTX 1650. Dá se pořídit v cenovém rozmezí 7 500 až 9 000 Kč.

Jak klesají ceny

Pokud jste nákup grafické karty pozdrželi, v nižším segmentu jste ušetřili klidně tři tisíce korun, při troše štěstí více. Ačkoli třeba 3DCenter.org vydalo tabulku s klesajícími cenami GPU od AMD, situace u nás není až tak dobrá. Hlavně do větších obchodů se tyto GPU nenaskladňují moc často a ve velkém množství. Cena zde klesla spíše na menších obchodech a je důležité upozornit na velmi nízký výběr. AMD však bylo poslední dobou výhodnější, takže mělo menší prostor klesat.

Výrazněji klesal mainstream od Nvidie. RTX 3060 (Ti) se s několika modely dostaly s cenami pod úroveň loňského srpna a jsou teď nejvýhodnější, pokud jste neměli to štěstí a nestihli jste těch pár modelů za doporučené ceny. Méně klesla vyšší třída, kde nyní dochází k naskladňování méně kusů a záleží, kolik je toho k dispozici. Dále pamatujte, že ceny se vzhledem k proměnlivým skladovým zásobám mohou měnit velmi rychle.

model oficiální cena cena srpen 2021 cena 30. 1. 2022 cena 14. 2. 2022 RX 6500 XT 6 000 Kč neprodávána nedostupná 7 500 Kč RTX 3050 7 200 Kč neprodávána nedostupná 12 000 Kč RX 6600 9 000 Kč neprodávána 15 000 Kč 14 000 Kč RTX 3060 9 000 Kč 17 000 Kč 20 500 Kč 15 500 Kč RX 6600 XT 10 300 Kč neprodávána 18 000 Kč 15 000 Kč RTX 3060 Ti 11 500 Kč 21 000 Kč 23 000 Kč 19 000 Kč RX 6700 XT 12 500 Kč 24 000 Kč 24 500 Kč 23 000 Kč RTX 3070 14 000 Kč 25 500 Kč 26 000 Kč 25 500 Kč RTX 3070 Ti 15 800 Kč 25 000 Kč 30 000 Kč 26 700 Kč RX 6800 16 000 Kč nedostupná 33 000 Kč 32 800 Kč RTX 3080 19 000 Kč 34 000 Kč 38 000 Kč 34 600 Kč RX 6800 XT 18 000 Kč nedostupná 36 000 Kč 35 000 Kč RX 6900 XT 26 000 Kč 39 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč RTX 3080 Ti 32 000 Kč 39 000 Kč 43 000 Kč 46 000 Kč RTX 3090 41 000 Kč nedostupná 69 000 Kč 67 000 Kč

Každopádně se postupně začíná ukazovat trend, že zlevňování zpomaluje. Zatímco pár dnů po sepsání článku před dvěma týdny ceny klesly o tisíce dolů, potom se cenovky snižovaly spíše o stokoruny. Lze tedy očekávat, že klesání cen už nebude až tak výrazné a ty se pomalu začínají stabilizovat. To znamená, že brzy může přijít vhodná doba na nákup.

Koupit, či nekoupit?

Na českých obchodech lze zpozorovat nový trend v cenách GPU. Grafické karty nakoupené před dvěma týdny klesají na cenách pomalu, protože na nich obchody nechtějí tratit. Nicméně do toho se objeví nová solidní grafická karta, která tyto zakonzervované ceny podsekává klidně o tisíce. Poznačenou mám RTX 3060 Ti od Asusu s dvěma ventilátory za 17 000 Kč, ta byla k mání dlouhé hodiny.

Ideální strategie nákupu je tedy číhat na podobné případy. Alternativně se dají prohledávat menší e-shopy, které nabízejí velmi málo kusů za dobré ceny. Odrazit se můžete od naší tabulky výše, která ukazuje nejnižší stabilní cenu, za níž se dá daný model bez zásadních problémů sehnat. Pokud někde spatříte výrazně lépe naceněnou grafickou kartu, je to signál dobré ceny. Samozřejmě za předpokladu, že tento článek v době nákupu již není příliš starý – proto sledujte vývoj, budeme přicházet s aktualizacemi cen při výraznějších změnách.

Dnes tedy není vyloženě špatná doba na nákup grafické karty. Pokud narazíte na dobrou nabídku, koupě se vyplatí. Kvůli zpomalování poklesu cen bude stejná cenovka standardem až za několik týdnů. To už může být situace, kdy se mnohým nevyplatí čekat.

Existují ještě doporučené ceny?

Mnohé může trápit otázka, kdy grafická karta opět bude stát tolik, jak zní její doporučená cena. Na to odpovídá ve videu Tom z kanálu Moore's Law Is Dead. Ten odhaluje, jak Nvidia i AMD manipulují s cenami grafických karet pro omezený počet kusů v den uvedení. Praxe je taková, že obě firmy své produkty dotují, aby stály přesně, kolik činí jejich doporučená cena.

A co z toho vyplývá pro nás, běžné spotřebitele? Že výrobní a přepravní náklady jsou stále vyšší než před pandemií a výrazně dražší jsou i některé součástky. Brzy tedy ceny na úroveň těch doporučených neklesnou, možná dokonce nikdy a oproti minulým generacím budeme připlácet řádově desítky procent. Zajímavá byla poznámka, že okolo léta by se situace mohla zlepšit. To může souviset s návratem světa k normálu či zrušením omezení cestovních restrikcí či minimem řidičů, strojvedoucích a lodních kapitánů v karanténě či izolaci.

Stále tak platí, že pokud hodnoty kryptoměn opět nevystřelí do výšin, situace na trhu s grafickými kartami se bude postupně zlepšovat. Kdo počká, dostane lepší ceny, ovšem také musí počítat s nastupující generací, která se ukáže na podzim. Nejspíše se dočkáme velkého posunu ve výkonu a mnozí si rozmyslí, jestli platit vysoké částky za staré grafiky nebo za nové a výkonné.