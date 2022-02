Cenový přehled routerů a mesh systémů s Wi-Fi 6

Kvalitní a spolehlivě fungující router je v aktuální době práce a výuky z domova důležitějším prvkem než kdy dřív. Jeho výměně a výběru však mnozí věnují jen minimální pozornost, což je i s ohledem na bezpečnost dat špatně.

Kontrolní otázka: tušíte, jak starý je firmware vašeho domácího routeru? Pravděpodobně ne. A pokud se aktualizace nestahují automaticky, pak je to vážný problém. Na bezpečnosti hlavního přístupového prvku do internetu závisí bezpečnost vašich dat. Routeru si zkrátka všímáme jen v okamžiku, kdy přestane „něco“ fungovat, takže jej na chvíli odpojíme ze sítě, aby následně korektně naběhl a my si mohli dál užívat připojení.

Právě zastaralé routery přitom patří mezi prvky, na které míří značné množství útoků, přičemž bezpečnostní problémy se týkají naprosto všech výrobců. Pokud už pro váš zastaralý router nejsou k dispozici nové bezpečnostní záplaty, nastává čas na výměnu. Touto radou nelobujeme za vyšší zisky výrobců síťové infrastruktury, ale především za bezpečnost vašich dat.

Pořádek ve standardech

Ještě než se dostaneme ke konkrétním radám, jak vybrat vhodný router či rovnou mesh síť, bude potřeba si udělat pořádek v současných standardech Wi-Fi. V e-shopech totiž panuje i po čtyřech letech od sjednocení názvosloví neuvěřitelný zmatek, a zatímco někteří obchodníci používají původní označování (např. 802.11ax) a jiní to nové (Wi-Fi 6), další je úspěšně mixují dohromady. Přehlednou tabulku aktuálních i budoucích standardů najdete vedle textu, samozřejmě ale vyžaduje i podrobnější popis.