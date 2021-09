Cenový přehled projektorů. Od kapesních drobečků po špičkové domácí kino

S přicházející brzkou zimní tmou vyměníme výlety do přírody za hodiny filmů a seriálů. Pojďte si konečně užít své oblíbené hrdiny v nadživotní velikosti!

Přiznám se, že můj projektor přes léto zahálí: dokonalá tma zkrátka nastává pozdě na rozkoukání celého filmu. Právě nyní se ale noci začínají prodlužovat, a tak nastává ideální doba opět zažhnout lampy projektoru a užít si takřka perfektní domácí kino. Zvuk jsme vám pomohli vyřešit na straně 58 ve velkém testu soundbarů, nyní se podíváme na projektory.

Co vyřešit před nákupem projektoru?

Na začátku však kousněme do šťovíku: abyste byli s výsledkem spokojeni, je potřeba ještě před výběrem konkrétního modelu popřemýšlet nad několika skutečnostmi:

Jak budu projektor používat?

Chcete-li projektor často převážet, třeba na chalupu, budete vybírat mezi přenosnými projektory. Výměnou za mobilitu a třeba i možnost napájení z baterie ale musíte strpět řadu omezení.

Kde bude plátno a kde projektor?

Pokud projektor převážet nehodláte, pak musíte pečlivě zvážit umístění projektoru v domácnosti. To se samozřejmě odvíjí od plochy, na kterou bude promítáno. Měla by být co největší, respektive výrazně větší, než je váš televizor, abyste obhájili nemalý zářez do domácího rozpočtu. Skvělý zážitek docílíte s plochou o úhlopříčce alespoň 3 m (asi 118", abyste měli porovnání s úhlopříčkou své televize), ideálně ještě více. Úhlopříčka o velikosti 3 m vyžaduje při poměru stran 16:9 plochu o rozměrech zhruba 2,6 × 1,5 m, což není nereálné ani v bytě.

Při výběru plochy musíte rovnou pamatovat na umístění projektoru, a to tak, aby obraz dopadal kolmo na plochu a nemuseli jste používat korekci lichoběžníkového zkreslení (ani ze strany, ani výškově). To je trošku problém, protože každý projektor má jiný projekční poměr a tzv. vertikální offset (více v boxíku).

Na co budu promítat?

Pro první pokusy dobře poslouží jen bílá zeď, která vás nic nestojí. Musí být ale perfektně rovná a pro lepší výsledky ji můžete natřít speciálním odrazivým nátěrem. Ten může být nejen v bílé barvě, vyššího kontrastu (tmavší černé) dosáhnete s takzvaným stříbrným nátěrem – ostatně hovoříme o filmových hvězdách stříbrného (a nikoli bílého) plátna. Tyto nátěry však již stojí vyšší tisíce korun a zejména v naší zemi není výběr příliš pestrý. Samozřejmě se nabízí (ruční či elektrické) stahovací plátno, které vám umožní ponechat na stěně pověšené obrazy. Mezi nevýhody plátna patří riziko jeho pohybu, třeba při otevřeném okně.