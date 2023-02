Cenový přehled powerbank. Přehledná tabulka a 6 redakčních tipů na povedené modely

Kvalitní powerbanku koupíte za pár stovek a nabijete jí nejen telefon, ale i notebook. Při výběru je však potřeba hlídat několik základních parametrů a nenechat se přesvědčit nesmyslnými funkcemi.

Aktuální nabídka powerbank se výrazně liší od té, kterou jsme v e-shopech vídali například před desíti lety. V současné době se můžeme spolehnout na menší rozměry při obdobné kapacitě, mnohem vyšší výkony, lepší konektorovou nabídku i další doplňující funkce. Powerbankou už zdaleka nemusíte nabíjet jen telefony – poradí si i s notebooky či tablety, takže jde o opravdu univerzální rozšíření výdrže těchto zařízení.

Kapacita

Velký smysl dnes nedávají powerbanky s kapacitou do 5 000 mAh, které zpravidla plýtvají místem a vzhledem k rostoucím kapacitám akumulátorů v mobilech je často nenabijete ani dvakrát. Radíme tak poohlížet se spíše po modelech startujících alespoň na 8 000 mAh. Největší nabídku, a tudíž i konkurenci pozitivně ovlivňující cenu, najdete ve dvou kapacitách: 10 000 mAh a 20 000 mAh. Postupně se navíc zvětšuje výběr i ve velkokapacitní kategorii 30 000 mAh a víc, která už je určena především pro rozšíření výdrže notebooků.

Opět zde musíme připomenout, co vlastně udávaná kapacita znamená. Jde o vyjádření toho, jaký proud (mA) je baterie schopna dodávat po dobu jedné hodiny (h). Nefunguje ale jednoduchý přepočet, kdy by stačilo celkovou kapacitu powerbanky vydělit kapacitou akumulátoru v telefonu a výsledkem by byl počet jeho dobití. Kapacita je vztažena k napětí vnitřních článků, které činí 3,7 V, jenže při nabíjení dochází k převodu na 5 V a mnohdy ještě vyšší. Zároveň nastávají ztráty v měničích DC-DC, kdy dojde opět ke snížení efektivity a reálnou kapacitu tak nikdy nezjistíte z parametrů. Přesné údaje poskytnou až naše podrobnější testy, kdy testujeme nabíjení z powerbanky při různých napětích.

Výkon

Většina moderních telefonů dnes pracuje s jedním i více protokoly pro rychlé nabíjení. Oproti původním 5 V při proudu 1 A dnes standardně přepínají až na napětí 20 V při vyšších proudech a nabití mobilu tak může být opravdu bleskové v řádu nízkých desítek minut. Pokud si ale takový komfort chcete užít, musíte tomu přizpůsobit i výběr powerbanky. Ty levné totiž rychlé nabíjení nemusí podporovat vůbec nebo se omezí na jediný protokol – nejčastěji jde o Qualcomm Quick Charge. Ten je mezi smartphony nejrozšířenější, ale rozhodně jej nenajdete všude – například iPhony jej nepodporují a vyžadují protokol USB-PD (Power Delivery).



Integrovaný displej umí zobrazit nejen zbývající energii v procentech, ale také nabíjecí/vybíjecí výkon

Existují i další protokoly jako AFC od Samsungu nebo FCP od Huawei. Při výběru si tak vždy zkontrolujte, zda vaše zařízení a zvolená powerbanka podporují stejné protokoly rychlého nabíjení. Když ne, s největší pravděpodobností se nabíjení omezí na standardních 5 W (5 V/1 A).

Rychlé nabíjení ale chcete nejen na výstupech z powerbanky, ale také na vstupu, tedy při jejím nabíjení. Pokud byste totiž chtěli powerbanku s kapacitou 20 000 mAh nabíjet standardními pěti watty, zabere vám to kolem 20 hodin. I tady je tedy podpora rychlého nabíjení žádoucí. Powerbanky nejčastěji kombinují nabíjení pomocí zastaralého konektoru Micro-USB a také novějšího a univerzálnějšího USB-C. To je zpravidla vyžadováno pro rychlé standardy a při nabíjení byste jej měli bezpodmínečně použít. Micro-USB může sloužit jen jako záloha pro případ, že nebudete mít po ruce jiný kabel a nabíječku. Podobně jako u nabíjení telefonu je potřeba podpora konkrétních nabíjecích standardů na obou stranách – jak u powerbanky, tak nabíječky.

Powerbanky s bezdrátovým nabíjením ani solárním panelem nekupujte. Jsou k ničemu

Z bezpečnostních důvodů, ale i pro prodloužení výdrže nejde jen o silovou část nabíjení, ale protokoly jsou postaveny na využití i datové komunikace mezi oběma zařízeními. Při připojení tak spolu mohou komunikovat, zvolit vhodný protokol a postupně řídit optimální nabíjecí výkon. Ten může být při řízení snižován i v závislosti na kvalitě kabelů nebo konektorů.



Minimální konektorovou nabídku by měla u powerbanky tvořit dvojice standardního USB a alespoň jedno USB-C pro rychlé nabíjení

Maximálním napětím, které dnešní standardní powerbanky nabízí na výstupech díky Power Delivery, je 20 V. Nejvyšší nabíjecí proudy se potom pohybují kolem 3 A, což ve výsledku znamená velmi vysoký výkon kolem 60 W. To je dostatek nejen pro dobití notebooku, ale také pro současnou práci – minimálně u většiny dnešních pracovních notebooků, které jsou výrazně úsporné.

Materiály a provedení

Kvalita zpracování je u powerbank jednou z klíčových vlastností – je dost pravděpodobné, že se k ní nebudete chovat zrovna v rukavičkách. Často bude v batohu, brašně nebo kabelce s dalšími věcmi, takže požadavek na zvýšenou odolnost je na místě. Rozhodně se nehodí křehké plasty s ostřejšími hranami, které by se mohly snadno odštípnout.