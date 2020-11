Cenový přehled monitorů: Podle čeho vybírat a kolik si připravit peněz

Aktuální trendy v kategorii monitorů jsou jasné – zvětšující se úhlopříčka, zvyšující se zobrazovací frekvence, zakřivené panely, rostoucí popularita ultraširokoúhlých modelů i obrovské monitory blížící se televizorům. Jak z aktuální nabídky vybírat?

Rozumnou minimální úhlopříčkou, kterou si je dnes možné postavit na stůl, je 24 palců – to ostatně platí už několik let. Postupně jsme se dostali do situace, kdy i za kvalitní panel s touto velikostí zaplatíte necelé tři tisícovky, a tak si pořádný monitor může dovolit každý.

Jasně si stanovte účel monitoru

Dva hlavní typy monitorů, které pořizujeme do domácností, jsou jasné – univerzální, jež dobře poslouží pro většinu činností, a ty herní, kde jsou přece jen nároky mírně odlišné. Zároveň však platí, že kvalitní herní monitor může dobře sloužit i pro práci, úpravu fotografií i pro další běžné účely.

Samozřejmě nesmí razantně vybočovat z požadavků na dobrý univerzální monitor, kdy typickou ukázkou může být nízké rozlišení. Za to považujeme i Full HD (1 920 × 1 080 px) na úhlopříčce 27". Nejeden hráč po této kombinaci sáhne třeba proto, že jsou pixely větší, a mohou tak pomoci například v rychlých FPS hrách, kde jde na vyšší úrovni opravdu pouze o pozorování několika pixelů, kde se má objevit soupeřova hlava. Pro běžné použití je ale takto hrubé rozlišení nevhodné a ergonomičtější i pohodlnější bude pořízení Full HD monitoru s tradiční čtyřiadvacetipalcovou úhlopříčkou.