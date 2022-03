Cenový přehled herních sluchátek, klávesnic a myší. Blikající barvy ještě neznamenají, že si dobře zahrajete

Při výběru sluchátek, klávesnice nebo myši pro hraní si můžete označení „herní“ zcela odmyslet. Vybírejte podle důležitých parametrů, nikoli podle vkusu výrobce a jeho marketingu.

Kvalitní klávesnice, myš a sluchátka jsou takřka nutností pro každého, kdo to s hraním myslí alespoň trochu vážně. Jistě, u pomalých žánrů, jako jsou adventury, nebude hrát tato trojice periferií žádnou velkou roli, u těch rychlejších jsou ale potřeba. A tím nemusí být pouze kompetitivní střílečky, kde je kladen důraz především na kvalitní lehkou myš a pořádný headset. Jistotu stisku klávesnice totiž oceníte i u MMORPG nebo MOBA her typu Dota 2 či League of Legends.

Gaming neznamená vždy herní

Pokud si v libovolném e-shopu vyfiltrujete myši, klávesnice nebo sluchátka z herní kategorie, první specifikum bude jasné – podsvícení. Jakákoli komponenta nebo periferie s označením herní by měla svítit, blikat a nejlépe v synchronizaci s dalšími částmi sestavy. To je však pouze pohled výrobců, kteří tak díky přidaným RGB diodám za herní označují levné periferie z Číny, které mají ke kvalitnímu hraní hodně daleko.

Ačkoli může někoho svítící klávesnice, myš nebo sluchátka fascinovat, nevybírejte podle tohoto parametru. Je to pouze doplňková vlastnost, která vám nezvýší ani počet fragů v Counter Strike, ani K/D poměr v Dotě a dokonce ani dps ve World of Warcraft.