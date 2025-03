Cenový přehled desktopových procesorů. Výběr je zrádný, více peněz nemusí přinést lepší výsledky

Při výběru grafické karty se můžete řídit poučkou, že dražší bude lepší; třeba u pamětí RAM se podíváte na tři čísla – kapacitu, rychlost a časování – a můžete edukovaně vybírat. U procesorů výběr nelze udělat podle ceny nebo specifikací, do procesu vstupuje mnoho dalších faktorů a vše komplikují. Pojďme využít příležitosti, kdy jsou na trhu nové procesory od AMD i Intelu, a udělat si ve všem pořádek.

Výrobce a platforma

Nejdůležitější rozhodnutí ze všech při výběru procesoru se týká výrobce a patice. To zní jako dvě nejméně podstatné věci, které přímo neovlivní výkon, nicméně ovlivní celý zbytek počítače a možnosti jeho vylepšení v budoucnosti. Procesory od jiných výrobců a s různými paticemi nejen potřebují odlišné základní desky, ale vyhovují jim jiné paměti, mezi procesorovými generacemi se mění vydané teplo, takže potřebujete jinak výkonný procesorový chladič či navrhnout adekvátní chlazení v celé skříni a možná i více naddimenzovat zdroj.



Každý procesor má jiné nároky na chlazení. Bohužel dnes to není možné snadno odhadnout podle často zavádějících hodnot TDP, ale jistotou je přečíst si recenzi a zjistit reálný příkon čipu.

Intel i AMD aktuálně prodávají procesory na dvou různých paticích, přičemž procesor musíte vždy instalovat do základní desky se správnou paticí, jinak si jednu či obě tyto komponenty fyzicky poničíte. AMD stále ještě udržuje při životě dříve velmi oblíbenou patici AM4, nicméně už jsou na trhu dvě generace procesorů pro patici AM5. Pro jednu patici může vyjít několik generací procesorů, to vždy záleží na výrobci. Intel má dosluhující patici LGA1700 a docela horkou novinku v podobě LGA1851.

Patice AM4 od AMD už je na ústupu a dnes ji budeme doporučovat pouze do těch co možná nejlevnějších sestav, kde se navíc promítne podpora levnějších pamětí DDR4. Na AM5 již vyšly dvě generace procesorů a očekává se i třetí, můžete na ní postavit počítač střední i nejvyšší třídy a mít i prostor pro budoucí vylepšení.



Při montáži buďte opatrní na spodní stranu procesoru a na patici na základní desce. Při špatné instalaci nebo při pokusu osadit nekompatibilní procesor je můžete snadno poškodit.

V případě Intelu a patice LGA1700 můžete použít paměti DDR4 i DDR5 podle základní desky, takže je vhodná do sestav různých cenových tříd. Zato LGA1851 je na trhu krátce a to běžně znamená i vyšší ceny, takže patice není vhodná pro nejlevnější sestavy. A jak si ukážeme později, není kvůli nabízeným procesorům optimální ani pro hraní.

Když vybíráte procesor, měli byste k němu započítat i cenu platformy. Procesor nikdy nepořizujete izolovaně, ale minimálně byste jej měli brát jako balíček i s jeho chladičem a základní deskou. Čistě podle cen procesorů může jeden model vycházet třeba o pětistovku levněji, ale potom přeplatíte dva tisíce za základní desku a chlazení.

Při výběru procesoru se vždy dívejte i po cenách a možnostech dané patice či platformy jako celku. Postavit počítač na paticích AMD AM4 či Intel LGA1700 může nyní ušetřit pár tisíc korun, ale v budoucnu může prodražit vylepšení sestavy.

Hraní, či práce?

Ještě před vybíráním svého nového procesoru si musíte položit tu nejdůležitější otázku: budete počítač používat pro hry, náročnou práci nebo pro obojí? Čistě pro hraní poslouží úplně jiný procesor než čistě pro práci. Také hodně záleží, jak moc výkonu v dané kategorii potřebujete, tedy zda počítač bude sloužit pro příležitostnou práci či hraní, anebo jej danou činností vytížíte osm hodin denně na profesionální úrovni.

Začneme u pracovního nasazení, které je jednodušší. Především se díváte na počet jader, ale nesmíte se nechat zmást efektivními jádry od Intelu, nelze například sčítat 8 výkonných a 16 efektivních jader Intelu do 24 jader a říct, že takový procesor bude 1,5× výkonnější než 16jádrové AMD. Ostatně porovnání mezi výrobci je vždy kvůli rozdílným architekturám komplikované, lze to ovšem s přivřeným okem zobecnit tak, že u podobných řad procesorů Intelu i AMD z posledních let má z hlediska produktivity lehce navrch Intel, byť za cenu vyššího příkonu a vydaného tepla.