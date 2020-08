Cenový přehled: Bluetooth sluchátka do uší, s drátem i bez

Bezdrátová sluchátka zažívají obrovský boom, za který může nejen technologický pokrok, ale hlavně cenová dostupnost. A výběr je tak obrovský, až z toho jde hlava kolem. Dá se totiž bavit o cenovém rozpětí mezi jedním a klidně deseti tisíci korunami.

V tomto cenovém přehledu se zaměřím jen na bezdrátová intraaurální (In-Ear) sluchátka, tedy špunty a pecky. Sluchátka s hlavovým mostem jsou jistě také zajímavý segment, ale tomu se budu věnovat někdy příště.

Předem vás musím upozornit na jednu zajímavost: bezdrátová sluchátka dnes dělá každý, kdo má firmu a logo. Přesněji si je nechává vyrábět, takže není problém narazit na prakticky stejná sluchátka, ale od několika výrobců. Větší firmy, které se audiotechnikou zabývají více, mohou mít přímo od výrobce domluvené nějaké drobné úpravy.

A z toho plyne druhá věc: není možné obsáhnout všechna sluchátka. Existují stovky čínských firem, jejichž sluchátka si k nám můžete objednat. Některá jsou díky influencerům známější než jiná, kvalitou jsou ale srovnatelná s tím, co u nás prodávají zavedené značky.

V závěru článku doporučíme několik konkrétních vyzkoušených modelů

Osobně bych sluchátka nekupoval z Číny a raději si připlatil ze renomovaného výrobce s dvouletou zárukou u nás. Nicméně, existují výjimky a z Číny se dají koupit skvělá sluchátka za málo peněz. Jenže i s tím může být problém, protože také čínská značka může mít vlastní falešné kopie, nehledě na to, že se může kvůli poptávce zvednout výroba a kvalita produkce může jít dolů. S obojím už jsme se v redakci setkali. Pokud koupíte sluchátka za „pár stovek“, vezmi to čert, ale riskovat nákupem z Číny sluchátka třeba za 2 000 Kč, to už chce odvahu.