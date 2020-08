Cena za novou nejvýkonnější kartu GeForce RTX 3090 by mohla přesáhnout 55 tisíc korun

Nvidia 1. září představí hardwarové novinky z oblasti desktopových grafických karet GeForce RTX řady 3000, které jsou postavené na nové 7nm architektuře Ampere. Už se objevilo spoustu neoficiálních informací, nyní však došlo i na náznaky cen.

Podle informací na fóru Chiphell, které mají pocházet z interních systémů jednoho z partnerských výrobců Nvidie - Colorful, bude cena za nejvyšší a také nejvýkonnější model grafické karty v podobě GeForce RTX 3090 extrémně vysoká.

Koncová cena by totiž měla být kolem dvou tisíc dolarů, což je v přepočtu asi 56 tisíc korun, spíše o trochu více. Mělo by sice jít o luxusní model, který bude už v základu přetaktovaný, bude mít RGB podsvícení a podobně, ale i tak je to opravdu hodně.

Pokud někdo chce maximum bez ohledu na peníze, asi to pro něj nebude problém, podobně jako tomu bylo v minulosti například s modelem Titan. Jestli ale Nvidie s vysokými cenami bude operovat ve všech segmentech, mohl by to být obecnější problém.

Důvodem je nástup nové generace herních konzolí ve stejné době, které budou mít jako celek cenu kolem 500 dolarů (přibližně 14 tisíc korun) a zvládnou hraní v rozlišení 4K a vysoké kvalitě i s ray tracingem. V takovém případě se jistě už řada uživatelů zamyslí, jestli stejnou nebo vyšší částku dát jen za grafickou kartu do počítače, když rozdíl v obrazové kvalitě nebude tak znatelný.