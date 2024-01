Čekáte na brýle od Applu? Tady je zdatná a násobně levnější konkurence. Test headsetu HTC Vive XR Elite

Apple svůj headset pro smíšenou realitu Vision Pro uvede na trh na začátku roku 2024, konkurenční Vive XR Elite toho neumí o moc méně, je levnější, ale hlavně si jej už nyní můžete koupit.

Plusy Jemný obraz

Přizpůsobitelná ergonomie Minusy Chybí sledování zraku

Krkolomnější software 7,3 Hodnocení

Headsety pro smíšenou a virtuální realitu vypadají podobně; ačkoli se zásadně neliší v použitých technologiích, XR se výrazně jednodušeji a intuitivněji používá. Předně odpadá dlouhé zapojování, umisťování, zprovozňování základnových stanic a nastavování komunikace s počítačem. Brýle Vive XR Elite umožní základní fungování samy od sebe na baterii a hned po prvním vybalení, každopádně zároveň umí i stejné funkce jako běžné VR.

Smíšená realita míří i mimo dedikované herní pokoje a je určena pro běžnější používání. S tímto headsetem si lehnete do postele, sednete ke stolu nebo opřete do křesla, abyste si třeba vychutnali film. Už se nutně neváže na napájecí kabel do zásuvky nebo na drátový přenos dat z počítače, komunikace s ním může probíhat čistě jen po Wi-Fi, byť předešlé možnosti zůstávají stále k dispozici. Veškeré sledování polohy hlavy, ovladačů a gest rukou probíhá přímo na headsetu.

Zjednodušení proti VR

O Vive XR Elite mluvím často jako o headsetu, ale uživatel si může vybrat, zařízení lze používat i jako brýle. Záleží, jestli má nasazené nohy brýlí, nebo týlový modul s baterií. Jde především o pohodlí a osobní styl používání. Při ležení v posteli s hlavou v polštáři bude lepší sáhnout „po brýlích“, ale při akčním pohybu „po headsetu“.

Nastavení optiky je jednoduché, na každé čočce si můžete zvolit dioptrickou korekci, na spodní hraně lze čočky posouvat k sobě a od sebe. Dále se vlevo nahoře nachází vypínací tlačítko, které při dvojitém zmáčknutí přepíná mezi režimem VR a průhledu, který působí velmi solidně. Na levé nožičce brýlí je umístěná kolébka hlasitosti.