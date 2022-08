Čechy mají Kafku, Morava Freuda. Interaktivní mapa ukazuje rodiště významných osobností

Přemýšleli jste někdy, jaká slavná osobnost se narodila ve vašem městě? Není třeba to hledat složitě na Wikipedii. Topi Tjukanov, designér map a geograf ze společnosti Mapbox data z online encyklopedie vytáhl a umístil na interaktivní mapu nazvanou Notable people, kde si osoby můžete prohlížet po regionech.

Zajímavé je, jak „významnost“ osobností mapa vyhodnocuje. Tjukanov podle The Verge vycházel z nedávné studie v časopise Nature, která se slávě lidí věnuje a vypočítává ji na základě několika aspektů z Wikipedie.

Jednak je to množství textu v životopisech těchto lidí, a to napříč různými jazyky. K tomu se přidává počet zobrazení životopisů mezi lety 2015 a 2018. Následuje kolik je o osobnosti známo důležitých údajů jako je datum narození, jeho studia apod. (o vlivných lidech je toho známo hodně) a v neposlední řadě kolik je na životopisný text na Wikipedii navázáno externích odkazů.

Na základě těchto parametrů každá osobnost dostala skóre a byla na mapě umístěna právě do města, kde se narodila. Čím důležitější, tím je na mapě viditelnější, nehledě na to, zda je to člověk s kladnými konotacemi.

Při pohledu na mapu, která zahrnuje celý svět, jsou tak nejvýraznější převážně historické osoby – v Evropě svítí například Adolf Hitler, Vladimir Lenin, Winston Churchill či Aristoteles, jednoduše proto, že o nich existuje nejvíce zmínek a ovlivnili hodně událostí.

To se však dalo přepokládat. Zaujme proto především zobrazení jednotlivých regionů. Mapa pokrývá všechny státy světa, včetně Česka, a u nás byla jako nejvýznamnější osoba s českým rodištěm vyhodnocen Sigmund Freud, který se narodil v moravskoslezském Příboru. Hned za ním Franz Kafka původem z Prahy.

Na mapě výrazně figurují i další české historické osobnosti. K současným se člověk musí proklikat a zobrazit si hodně podrobné zobrazení, aby se mu ukázaly, a stejně pak převažují sportovci jako Petr Čech, Martina Navrátilová a Dominik Hašek. Z toho tedy vyplývá, že největší slávu Česku aktuálně tvoří právě sportovci.

Dobrá zpráva nicméně je, že není oblast, která by u nás produkovala více osobností. Všechny kraje ukazují spoustu jmen, na které můžeme být hrdí.