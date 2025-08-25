Čechům vyšla riziková sázka. Se slavným Fraunhoferem prodali do USA startup zaměřený na kvantové počítače

Jednou z priorit Tensor Ventures jsou kvantové technologie, do nichž fond začal posílat peníze v roce 2023. Jeho manažeři vsadili na to, že se kvantové počítače a technologie kolem nich rychle rozvíjejí a že během následujících let na trhu nastane konsolidace. Vznikla řada startupů, některé se budou spojovat a nakupovat budou i velké společnosti v oboru. „Věříme, že máme správné načasování a na trh vstupujeme včas,“ popsal pro e15.cz Martin Drdúl, jeden z partnerů fondu.
Mladý český fond rizikového kapitálu Tensor Ventures si připsal třetí prodej jím finančně podpořeného startupu. Americká firma Strangeworks, podpořená mimo jiné IBM, koupila německou firmu Quantagonia, do níž Češi investovali společně se slavným Fraunhofer Institutem. Tensoru se vyplácí sázka na ne zcela probádanou oblast kvantových počítačů. Do nich fond donedávna investoval jako jediný v Česku, koncem loňského roku se přidal také fond Presto Tech Horizons spravovaný zbrojovkou Czechoslovak Group a Presto Ventures.
V Tensor Ventures se zaměřují na takzvaný deep tech, tedy pokročilejší technologie. Fondu se v roce 2024 podařilo prodat izraelský startup Neuronix AI Labs, který se specializuje na AI čipy, do rukou americké firmy Microchip. Tensor se rovněž podílel na exitu pražské softwarové firmy Ultimate Suite, kterou v roce 2023 převzal americký obr ServiceNow. Tensor aktuálně spravuje druhý fond s 50 miliony eur, součástí je 20 milionů eur z Národního plánu obnovy.
