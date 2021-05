Čech u startu na Měsíc. Karel Pacner vzpomíná na misi Apollo 11

V čerstvých pětaosmdesáti letech zemřel 7. dubna publicista a spisovatel Karel Pacner. Věnoval se zejména kosmonautice, vesmíru, ale i moderní historii. Jako novinář se zúčastnil startu mise Apollo 11, jejíž účastníci poprvé stanuli na Měsíci.

Karel Pacner se narodil 29. března 1936 v Janovicích nad Úhlavou. Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze začal v roce 1959 pracovat v redakci Mladé fronty, se kterou spojil celý profesní život. Věnoval se zejména popularizaci vědy, zvláště kosmonautiky. I po odchodu na penzi v roce 2001 často komentoval aktuální dění (nejen z vesmíru) na blogu www.karelpacner.cz.



Karel Pacner a jeho životní zážitek (foto: karelpacner.cz)

Na kosmodrom s řízky

Do širší známosti veřejnosti se dostal v roce 1969, kdy získal šanci být při startu mise Apollo 11. Do USA ho tehdy vyslala jako redaktora právě Mladá Fronta, která pro reportáž vyhradila celé jedno číslo magazínu Víkend. Běžný smrtelník by v té době na takovou cestu nejspíš nedosáhl. „Letenka stála přes dvacet tisíc korun. Já měl v té době plat asi tři tisíce hrubého,“ vzpomínal Pacner.

Ve Washingtonu se ho tehdy ujal Jiří Dienstbier, který tam působil jako stálý zpravodaj Československého rozhlasu. Společně a vybavení řízky od Dienstbierovy ženy vyrazili na Floridu, aby se dostali co nejblíže očekávanému startu mise. „Když jsme projížděli spletí městeček poblíž kosmodromu, měl jsem dojem, že jsem v Moskvě na oslavách prvního máje anebo bolševické revoluce, jenže místo azbuky byla všude latinka. Fábory přes ulice, obrovské transparenty podél, množství amerických vlajek. Lidé se zbláznili. Ale já jim to přál a pořád jsem nemohl uvěřit tomu, že uvidím start prvních lidí na Měsíc,“ popsal později Pacner jeden ze svých největších životních zážitků.