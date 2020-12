CD Projekt Red daruje speciální verzi GeForce RTX 3080 s motivy hry Cyberpunk 2077

Už v únoru přichystala Nvidia speciální edici grafické karty GeForce RTX 2080 Ti s motivy hry Cyberpunk 2077, bohužel uvedení hry nabralo zpoždění tak velké, že Nvidia zatím uvedla novou generaci karet s architekturou Ampere. Vývojářské studio CD Project Red ale i na to stihlo reagovat a představilo upravenou verzi.

Tentokrát se s motivy Cyberpunku 2077 setkáme u GeForce RTX 3080, přičemž se jedná o upravenou referenční kartu přímo od Nvidie s novým typem dvouzónového chladiče. Oproti minulé akci se však nejedná o limitovanou edici se 77 kusy, ale bude k dispozici pouze jeden kousek pro jednoho výherce.

Obal karty byl ručně upraven jak z přední, tak i zadní strany. Výherce bude vylosován v soutěži. Ostatní soutěžící dostanou i jiné produkty s motivem hry (herní ovladač Xbox One, myš od Razeru nebo telefon OnePlus 8T).

Cyberpunk 2077 je ve vývoji od roku 2015, kdy byla dokončena hra The Witcher 3: Wild Hunt a tým se postupně rozrostl na přibližně 500 lidí. Jedná se o jednu z nejočekávanějších her letošního roku, která kombinuje prvky rpg a akční střílečky z pohledu první osoby. Hra běží na vylepšeném enginu REDengine 4 s podporou ray tracingu a vyjde 10. prosince na všechny hlavní platformy – počítače, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X a také na cloudové Stadii od Googlu.

Podívejte se na 48 minut ze hraní Cyberpunku 2077: