Část novinek z Windows 11 24H2 nakonec míří do starších verzí 22H2 a 23H2

Děje se to znovu. Některé funkce, které Microsoft představil v souvislosti s chystanou novou hlavní verzí Windows, přidává zpětně do starších verzí. Specificky míří některá v květnu oznámená vylepšení z Windows 11 24H2 do verzí 23H2 a 22H2.

Nejde pochopitelně o největší AI novinky, které budou potřebovat výkonný AI akcelerátor. Na řadu přichází menší vylepšení, na seznamu najdeme také pár dalších novinek:

Copilot se stane samostatnou aplikací, v podporovaných regionech ho pak najdete připnutý ke hlavními panelu.

Průzkumník podporuje tvorbu archivů 7Z a TAR. Nově ovlivníte úroveň a typ komprese.



Windows 11 už nejen čtou, ale také tvoří archivy 7Z a TAR

Nabídku emoji rozšířilo několik kousků představených ve verzi 15.1 včetně ptáka fénixe.

Tlačítko pro zobrazení plochy, které najdete na konci hlavního panelu vedle hodin, je ve výchozím stavu opět aktivní.

V dialogu pro sdílení díky přidanému tlačítku zkopírujete soubor.

Na domovské stránce Nastavení se objeví reklamy na Xbox Game Pass. Týká se to jen počítačů s edicemi Home či Pro, kde se přihlašujete osobním účtem Microsoft a kde hrajete hry.

OneDrive lze používat v režimu RemoteApp v prostředí Azure Virtual Desktop.

Více vylepšení se sešlo ve Správci úloh, tak si je pro přehlednost popíšeme samostatně:

Správce úloh je spolehlivější. Bližší informace Redmondští neposkytli.

Výkon operační paměti už nezobrazuje v megahertzích – přechází na jednotku MT/s.

Správce úloh je přístupnější. Lépe podporuje navigaci pomocí klávesnice, kvalitněji škáluje text, podporuje kontrastní teplotní mapy nebo umožňuje čtečkám obrazovek čtení názvů položek.

Okno snáze zvětšíte nebo zmenšíte, protože Redmondští upravili vrchní hranici okna, odkud je možné změnu velikosti provést. Na rozdíl od ostatních stran okna jste ukazatel museli přesně umístit, hranice byla odhadem nastavená na jeden pixel.



Horní oblast pro změnu velikosti okna byla nešikovně úzká

Změna řazení položek je svižnější.

Správce úloh procesy při zastavení uvolní dříve.

Redmondští opravili chybu, kvůli které selhávalo bezpečné odpojení hardwaru v případech, kdy byl Správce úloh spuštěný.

Tyto novinky míří jako první do insiderského kanálu Release Preview, kde je nabízí sestavení 22621.3807 (Windows 11 22H2) a 22631.3807 (Windows 11 23H2). Distribuce je řízená, tj. Redmondští novinky zapínají postupně. Můžete je tak mít k dispozici hned všechny, ale třeba také žádnou.

Zvláštní poznámku Redmondští věnují Copilotu. V tomto případě distribuce vůbec nezačala, přestože Copilot na seznam změn uvádí. Dají vědět, až se to stane.



Copilot poběží i ve vlastním okně

Pokud se budou držet dosavadního postupu, tak do konce měsíce se těchto novinek dočká širší veřejnost mimo program Insider, a to formou volitelné aktualizace. Funkce pak všem do stávajících instalací zavede červencová servisní aktualizace pro Windows 11, která se instaluje povinně. Je ale možné, že Microsoft zachová řízenou distribuci a funkce všem bez výjimky zapne až během srpna.

Podobnost s loňským scénářem

K podobné a svého druhu bezprecedentní situaci došlo loni na podzim, kdy Microsoft nečekaně drtivou většinu novinek z Windows 11 23H2 zpřístupnil rovněž ve verzi 22H2. Jeho motivací bylo dostat rychle Copilot na co nejvyšší počet počítačů, zbytek funkcí se s ním svezl. Tak to aspoň zvenku vypadá.

Loni na podzim se tak zhroutilo dogma, že nové funkce míří jen do nové hlavní verze systému. Přesto platí, že ty největší novinky si Microsoft nechá pro Windows 11 24H2. Půjde o AI funkce, tedy stěžejní taháky, které ke svému životu potřebují počítač s certifikací Copilot+.

Jedna věc byla loni jiná – verze 23H2 byla postavená na stejném technologickém základu jako předcházející verze 22H2. V podstatě šlo jen o změnu značení, kterou způsobila malá aktualizace. To pro tentokrát neplatí, protože verze 24H2 nastoupí s modifikovanými jádrovými technologiemi.

Microsoft uvádí počítače s certifikací Copilot+:

