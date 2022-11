Časová revoluce. Rohlik.cz bude nákupy v Praze a Brně doručovat do 60 minut

Online supermarket Rohlik.cz přichází s novinkou, díky které by internetové nákupy potravin mohly začít co do rychlosti konkurovat osobní návštěvě obchodu. Ve vybraných částech Prahy a Brna slibuje doručení zásilky do 60 minut, což označuje světovým unikátem.

Platí to pro celou nabídku Rohlik.cz, která v současnosti čítá více než 21 tisíc položek. Postupně by se rychlé doručení mělo rozšiřovat do celé Prahy a Brna, pak do oblastí okolo obou metropolí a následně přijdou na řadu další města.

Ačkoliv Rohlik.cz zprávu oznámil až nyní, ke zkracování doby doručení podle něj dochází už od října. „V průběhu roku jsem sliboval, že zákazníkům brzy doručíme kompletní nákup už do 60 minut. Mám velkou radost, že se to podařilo ještě před Vánoci,“ uvedl v tiskovém prohlášení generální ředitel firmy Olin Novák.

Naposledy online supermarket zkracoval dobu dodání v září 2021, kdy se nejrychlejší nabízenou možností stalo 90 minut. Zkrátit to na 60 minut se podle firmy podařilo zefektivněním procesu a lépe naplánovanou logistikou. Doručením do hodiny se Rohlik.cz z kategorie e-commerce posouvá do quick commerce.

Kromě změn v doručovacích časech firma také začátkem měsíce oznámila, že v jižních Čechách otevřela osm nových Rohlik Pointů, výdejních boxů, do kterých si lidé mohou nechat nákup poslat.