Canva se chce dotáhnout na Adobe a Photoshop. Kupuje tvůrce editoru Affinity Photo

Britské vývojářské studio Serif mění majitele. Firmu se všemi produkty a 90 zaměstnanci pohltila Canva za neupřesněnou částku. Podle informací Bloombergu se má pohybovat v řádu stovek milionů liber.

Canva stojí za stejnojmenným grafickým nástrojem, který již používá 175 milionů lidí. Vznikla před 11 lety jako odpověď na Photoshop a další složité programy, ve kterých můžete udělat cokoliv, ale na jejichž ovládnutí potřebujete vysokou školu. Canva chtěla oslovit ty, kteří chtějí jen připravit obrázky pro sociální sítě nebo různé prezentace, a nabídla jim k tomu jednoduché prostředí a hromadu pěkných šablon.

Dnes již cílí i na profíky, vedle obrázků umí pracovat i s textem nebo videem. A nákupem Serifu chce zřejmě posílit také tam, kde to bez komplexnějších nástrojů nepůjde. Serif totiž vyvíjí sadu Affinity sestávající z programů Photo pro bitmapovou grafiku, Designer pro vektorovou a Publisher pro DTP. Jde o oblíbenou alternativu Photoshopu, Illustratoru a InDesignu, která však na rozdíl od aplikací Adobe nevyžadují předplatné, ale dají se koupit jednorázově.

Co se z Affinity propíše do Canvy a čím naopak Canva prospěje Affinity, zatím není jasné. Firma zatím žádné konkrétní plány nezmínila. Logicky se nabízí přístup k Affinity pro předplatitele vyšších tarifů Canvy. Čeho se pak fanoušci určitě bojí, by byl naopak přechod Affinity plně pod předplatitelský model. Prozatím ale žádné změny pro aplikace dostupné na Windows, macOS a iPadOS tvůrci neoznámili.

Canva je v posledních letech v silné nákupní náladě. Pohltila menší konkurenty nebo doplnila chybějící know-how pomocí nástrojů Flourish, Kaleido, SmartMockups nebo SlidesCarnival, které samy měly desítky až stovky milionů uživatelů. Koupila také fotobanky Pixabay a Pexels zaměřené na bezplatné snímky.