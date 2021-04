Calibri končí jako výchozí písmo pro Office. Nástupcem bude některá z těchto pěti alternativ

Výchozím písmem pro balík Office se v roce 2007 stalo Calibri, které nahradilo dosluhující Times New Roman a Arial. Microsoft se nyní po 15 letech rozhodl pro další změnu a příští rok se dočkáme nového výchozího fontu. Pomoci vybrat jej můžete i vy.

Výchozí písmo v rámci kancelářského balíku je jedním z důležitých prvků. Mnoho uživatelů (včetně mě) totiž pro většinu dokumentů písmo nepřepíná a tak se použije to, které přednastavil tvůrce softwaru. Roky to býval Times New Roman, následně jej ale nahradilo právě Calibri a to od Office 2007. To přineslo moderní a svěží pohled a se svými zaoblenými křivkami působí i nyní přívětivě při zachování dobré čitelnosti.



Přehled zvažovaných písem. Každé vypadá jinak

Doba se ale posouvá a v Microsoftu se rozhodli, že je na čase posunout se dále a přijít s novým, modernějším fontem. Aktuálně tak firma vydala pětici kandidátů. ze kterých se následně vybere vítěz. A zapojit se můžete i vy tím, že na sociálních sítích dáte najevo, který se se vám líbí nejvíce.

V Office budou následně všechna

Nová písma jsou všechna bezpatková a sdílí podobné prvky, jako jsou třeba tenčí linky. Od sebe jsou ale poměrně odlišná, jak jde vidět hlavně při delším textu. K výběru je Tenorite, Bierstadt, Skeena, Seaford a Grandview.



Takto písma vypadají na delším odstavci. V galerii najdete ukázky všech pěti

Inspiraci brali tvůrci na různých místech. Bierstadt třeba odkazuje na švýcarskou typografii z poloviny 20. století bez výrazného odlišování tenkých a tlustých čar. Z tohoto období pochází třeba i Helvetica. Tenorite pak využívá jasnou geometrii a kulatější tvary, aby poskytl více prostoru a tím usnadnil čtení delších odstavců. Detailnější popisy písem a toho, co autory vedlo právě k tomuto řešení, najdete na blogu Microsoftu.

V následujících měsících bude Microsoft zkoumat a vyhodnocovat všechny kandidáty a do toho chce zapojit i komunitu. Můžete tak i vy sami napsat, které písmo se vám líbí nejvíce a zapojit se tak do celého procesu. Zpětnou vazbu můžete odeslat i skrze tomu určenou aplikaci přímo ve Windows 10 či ve Wordu – zde stačí vybrat ikonu smajlíku umístěnou vpravo pod křížkem na zavření okna.

Vyzkoušet je můžete již nyní

Všechna písma můžete vyzkoušet již nyní, máte-li předplatné Microsoft 365 (původně Office 365). Nejnovější Word totiž podporuje cloudová písma a tak můžete využít i ta, která nemáte přímo nainstalovaná v počítači.



I balík Office podporuje cloudové fonty, které se stáhnou v momentě, kdy je vyberete

Stačí se podívat do nabídky fontů a uvidíte, která máte stažená a která nikoliv. Poznávacím znamením je pak ikona obláčku. Po kliknutí je písmo téměř okamžitě dostupné a zůstane uložené v balíku Office i pro další použití, i bez internetu. Vyzkoušet tímto způsobem můžete všech pět testovacích fontů.

