Bývalý vývojář Etherea učil Severokorejce používat kryptoměny. Půjde za to do vězení

Vzdělávat lidi v oblasti kryptoměn není jen tak. Zvlášť když jde o občany zemí s diktátorskými režimy. Zjistil to bývalý vývojář Etherea a tvůrce nástroje WikiScanner Virgil Griffith, který v dubnu 2019 vystoupil na severokorejské konferenci věnované blockchainovým technologiím. Americký soud vyhodnotil, že Griffith tím předal Severokorejcům znalosti potřebné k odcházení sankcí a odsoudil jej na více než pět let do vězení.

Severní Koreu nelze nazval příliš technologicky pokročilou zemí, tamní internet má jen pár stránek šířících převážně propagandu, lidem je k dispozici pouze osekaný operační systém založený na Linuxu jménem Red Star… ale i tak této zemi neunikly kryptoměny.

Když vynecháme, že Severní Korea je krade, aby jimi financovala svůj jaderný program, před třemi lety se jim pokusila věnovat i trochu seriózněji a v hlavním městě Pchjongjangu uspořádala rozsáhlou konferenci zaměřenou na blockchain.

Griffith jakožto jedna z předních tváří Etherea patřil mezi hlavní řečníky. Před účastníky hovořil o tom, jak kryptoměny fungují a jak je používat, bylo to běžné vystoupení technické experta k tématu, kterému rozumí. Podobných konferencí jsou na Západě ročně stovky.

Americké úřady ale s účastí Griffitha měly problém. Pár měsíců poté, co se ze Severní Koreje vrátil, jej zatkly a obvinily, že diktátorskému režimu Kim Čong-una „poskytl důležité technické znalosti, jak využít Bitcoin, Ethereum a blockchainové technologie k obcházení sankcí“. Kryptoměny totiž podle USA mohou posloužit k ukládání financí pro jaderný program, k čemuž Griffith dal Severokorejcům potřebné know-how.

Verdikt nad vývojářem nakonec padl až nyní. Americký soud jej poslat na pět let do vězení, zároveň musí zaplatit pokutu 100 tisíc dolarů. Trest mohl být ještě větší, avšak Griffith svou vinu přiznal, aby nebyl souzen podle zákona, podle kterého se vyhodnocují hrozby pro národní bezpečnost.

Soudce během procesu konstatoval, že vývojář moc dobře věděl, co dělal, ale bylo mu to jedno, chtěl hlavně být v centru pozornosti. Během své přednášky si Griffith oblékl i severokorejský úbor. Zároveň v rozhodnutí stojí, že soudce doufá, že tento případ poslouží jako příklad pro lidi, kteří by se pokoušeli poskytovat technologickou podporu Rusku během současného rusko-ukrajinského konfliktu.

Zdroj: Coindesk