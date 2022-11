Bývalý ředitel Waze připravuje konkurenci Twitteru. Zájemci se mohou zapsat do pořadníku

Spolu s chaosem, který do dosud poklidných vod sociální sítě Twitter vnesl její nový majitel Elon Musk, vystupují ze stínu další a další potenciální konkurenti. Šanci stát se významným hráčem má například připravovaná sociální platforma Post. Stojí za ní Noam Bardin, jenž byl do konce roku 2020 dlouhých 12 let generálním ředitelem společnosti Waze.

„Vzpomínáte si na dobu, kdy byla sociální média zábavná, seznamovala vás s dobrými nápady a skvělými lidmi a činila vás chytřejšími?“ ptá se Bardin na úvodní stránce webu připravované služby. „Pamatujete si, jak neplýtvaly vaším časem a nerozčilovaly vás nebo nerozesmutňovaly? Kdy jste mohli s někým nesouhlasit, aniž by vám bylo vyhrožováno nebo vás někdo urážel? To chceme s Postem vrátit zpět.“

Sociální platforma Post

Jak chce Post načrtnutých cílů dosáhnout? To můžeme v tuto chvíli pouze odhadovat. Zájemci o praktické vyzkoušení se mohou zapsat na poměrně dlouhý pořadník, který ve středu 23. listopadu čítal již 128 140 čekatelů. Z popisku lze soudit, že Post bude jakýmsi mixem Twitteru, publikační platformy Medium a mikroblogovací sítě Tumblr.

Podobně, jako Twitter, bude Post podporovat konverzace mezi přáteli, cizími lidmi, odborníky a vůdčími osobnostmi. Bude zde možné psát textové příspěvky a budovat komunitu, která je bude lajkovat, komentovat a sdílet s komentářem, nebo bez něj. Post se má stát místem, „kde lze diskutovat o myšlenkách; učit se od odborníků, novinářů, tvůrců i od sebe navzájem; volně konverzovat; a bavit se“.

Jednou z odlišností proti Twitteru má být neomezená délka příspěvků, což ale může být rozhodnutí na úkor atraktivity. Původní omezení Twitteru na 140 znaků (později zvýšené na 280 znaků) bylo sice vedlejším efektem plánu umožnit lidem tweetovat prostřednictvím SMS, ale v konečném důsledku se ukázalo jako velmi užitečné, neboť donutilo uživatele k tolik ceněné stručnosti.

Bez reklamy, ale s placenými příspěvky

Zásadní bude snaha o nalezení tenké hranice mezi respektováním svobody projevu a zabráněním tomu, aby se situace zvrhla. „Věříme ve svobodu projevu a budeme se stavět proti jakémukoli pokusu vlády cenzurovat projev na naší platformě,“ píše Bardin. „Máme však pravidla, která hodláme s pomocí naší komunity důsledně prosazovat prostřednictvím moderování obsahu.“

Přísné prosazování moderování obsahu je přesně to, co hledají inzerenti, aby se divoký západ sociálních médií, kde může kdokoli říct cokoli, stal pro jejich značku bezpečnějším prostředím. Bardin však kritizuje závislost sociálních médií na reklamě, která jim zajišťuje přežití.

Jedním z možných řešení přílišné závislosti na reklamě by mohl být systém předplatného, v jehož rámci by si uživatelé kupovali přístup k jednotlivým příspěvkům, respektive článkům od různých poskytovatelů prémiových zpráv. Post také nabídne možnost číst obsah z různých zdrojů v přehledném rozhraní bez nutnosti přeskakovat na další webové stránky.

Nechce být náměstím pro extrémisty

„Mnoho současných platforem založených na reklamě se spoléhá na to, že za každou cenu upoutají pozornost – zasévají v naší společnosti chaos, zesilují extrémy a utlumují umírněné,“ je přesvědčen Bardin. „Cílem Postu je vrátit hlas odsunuté většině; platforem pro extrémisty je dost a my jim nemůžeme přenechat prostor na náměstí.“

Zmínka o „náměstí“ je ne právě jemným rýpnutím do Elona Muska, který před převzetím Twitteru označil tuto síť za „de facto veřejné náměstí“. Od svého nástupu do vedení zrušil několik banů významných osobností, včetně bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Zatímco mnozí uživatelé Twitteru vyjadřují znepokojení nad jeho směřováním, masovému odchodu v současnosti brání neexistence jediné zřejmé alternativy, kolem které by se mohli semknout. V závislosti na úhlu pohledu může být třeba právě příchod Postu jasnou odpovědí pro zklamané uživatele.