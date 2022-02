Byla to nuda, že jste ani nedokoukali? Frontu „pokračovat ve sledování“ na Netflixu teď půjde jednoduše promazat

Drobnou, ale přitom velice podstatnou novinku oznámil Netflix. Streamovací služba konečně na všech zařízeních umožní jednoduše a jedním klikem odstraňovat pořady ze svého pořadníku „pokračovat ve sledování“. I když je bylo možné odstraňovat i dříve, člověk musel pátrat v nastavení, nijak zvlášť intuitivní to nebylo.

Pokračovat ve sledování je jedna nejzásadnějších funkcí, diváci dost často nemají možnost zhlédnout seriály a filmy naráz celé, chtějí se k nim vrátit později. Z tohoto důvodu je kolonka na druhém nejviditelnějším místě celé služby, hned pod obrazovkou prezentující nejnovější doporučená díla.

Problém nastává ve chvíli, kdy něco rozkoukáte, ale po chvíli zjistíte, že se vám to nelíbí. I když ve sledování pokračovat nechcete, Netflix to nemá jak poznat a tak to drží v pořadí mezi ostatními rozkoukanými věci. A drží to tam opravdu dlouho, což je jednoduše otravné.

Samozřejmě i dříve existovala možnost, jak tyto nechtěné pořady z fronty odstranit. Zahrnovalo to vymazání historie sledování v nastavení, jenže na to lidé často nepřišli, o čemž svědčí množství dotazů na toto téma na internetových fórech – je to jedna z nejčastějších věcí, na kterou se diváci ptají.

Netflix si toho konečně všiml a na svém blogu oznámil, že odstraňování filmů a seriálů z rozkoukané fronty bude jednodušší. U každého pořadu se objeví nové tlačítko s křížkem, kterým se dílo z kolonky „pokračovat ve sledování“ odstraní. Když si to člověk rozmyslí, může pořad hned vrátit zpět.

Na mobilních zařízeních a při sledování ve webovém prohlížeči tato možnost už nějaký čas existuje, nebyla ale dostupná na televizích, hlavním místě, kde lidí sledují Netflix. Sem by měla dorazit v nejbližší době, někteří diváci ji už hlásí.