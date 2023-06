Byl prodej navigace Waze Googlu dobrým rozhodnutím? Zakladatel Uri Levine je přesvědčený, že ano

„V červnu 2013 koupil Google navigaci Waze za 1,15 miliardy dolarů, což byla v té době nejvyšší cena, jaká kdy byla za aplikaci zaplacena, a pro mě, zakladatele, všechny zaměstnance Waze a celý izraelský ekosystém to byla zcela jistě událost, která nám změnila život,“ napsal pro magazín Forbes spoluzakladatel a bývalý předseda představenstva společnosti Waze Uri Levine.

Není překvapením, že se ho lidé často ptají, zda byl prodej navigační aplikace Googlu dobrým rozhodnutím. „Věřím, že existují správná rozhodnutí, nebo žádná rozhodnutí. Pokud se mě ptáte, zda by dnes Waze mělo hodnotu vyšší než 1,15 miliardy dolarů, odpověď zní ano. Dnes má aplikace desetkrát více uživatelů a stokrát větší příjmy ve srovnání s rokem 2013, ne-li více,“ konstatuje Levine.

Měli prodat navigaci Googlu?

V dalším textu pak označuje rozhodnutí prodat navigační aplikaci Googlu za správné. Dodává, že není jisté, co by se stalo, kdyby byla zvolena jiná cesta. „Nevíme ani, zda by se Waze stalo tím, čím je dnes, nebo jestli by vůbec přežilo. Věřím, že ano, ale nemůžeme to vědět jistě,“ zamýšlí se nad možným vývojem.

Jako opačné příklady uvádí americkou firmu Blockbuster, která dvakrát odmítla nabídku na převzetí Netflixu. Podobně Yahoo dvakrát odmítlo nabídku na převzetí Googlem. Z dnešní perspektivy můžeme tato rozhodnutí vnímat jako „velkou chybu“, ale nevíme, co by se stalo, kdyby odpověď byla kladná. „I když bychom rádi věřili, že by Netflix a Yahoo šli stále stejnou cestou, je to nepravděpodobné,“ říká Levine.

V další části rozebírá, co se stalo s Waze v posledních deseti letech, tedy od okamžiku převzetí Googlem. „Stále je to nejoblíbenější aplikace pro řidiče na světě, kterou si stáhlo asi 650 milionů uživatelů, a rozhodně je nejoblíbenější a nejpoužívanější. Když se ptám lidí, kteří Waze používají, jak často tak činí – odpověď zní ‚pokaždé, když sednu do auta‘, zatímco u jiných aplikací je odpověď třeba ‚když ji potřebuji‘.“

Někteří uživatelé jsou přesvědčeni, že Waze je dnes lepší než před deseti lety. Určitě se ale najdou i tací, podle kterých aplikace už není tak dobrá jako dřív. Nicméně dopravní zácpy, tedy problém, který se tvůrci Waze snažili vyřešit, jsou horší než dříve téměř všude.

Dnes by se rozhodl stejně

„Co se stalo s manažerským týmem Waze? Zůstali na startupové scéně a časem většina z nich přešla do dalšího startupu. Pro mě to byl přechod k budování asi tuctu nových startupů,“ říká Levine s tím, že kdyby měl stroj času a možnost udělat něco jinak, neučinil by tak. Největší chybou Waze je podle jeho názoru neúspěch v oblasti spolujízdy, která mohla mít na dopravní zácpy mnohem větší vliv než samotná aplikace Waze.

Levine je hrdý na to, že je jedním ze zakladatelů aplikace, kterou dnes používá tolik lidí a která vytváří takovou hodnotu. Od té doby byl součástí dalšího startupu, který je do jisté míry podobný – Moovit, který označuje jako „Waze pro veřejnou dopravu“, ale v tomto případě s ještě větším počtem uživatelů – asi 750 milionů. I tento projekt byl již prodán za více než miliardu dolarů.

„Jsem rád, že jsem po akvizici Waze opustil, abych mohl budovat další startupy, být ještě vlivnější, vytvářet větší hodnoty a pomáhat zlepšovat svět pro více lidí,“ říká někdejší zakladatel. V další části pak jmenuje startupy, na nichž se v posledních deseti letech podílel.

„Toto rozhodnutí mi časem umožnilo udělat další krok a napsat knihu ‚Zamilovat se do problému, ne do řešení: Příručka pro podnikatele‘, a mít větší vliv tím, že budu pomáhat ostatním budovat jejich vlastní úspěšné podniky, učit se z úspěchů a neúspěchů, které jsem zažil během své kariéry,“ uzavírá Uri Levine.