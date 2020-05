Build 2020: Microsoft Edge dostane tyhle šikovné novinky

Konference Microsoft Build je zaměřena zejména na vývojáře aplikací a webů, ale redmondská společnost na ní odhalila i novinky, na které se mohou těšit běžní uživatelé. Týkají se například prohlížeče Edge (nové verze postavené na Chromiu).

Ta se v nejbližších týdnech dočká synchronizace Rozšíření, kterou už dnes mohou testovat Insideři. Doufejme, že hned poté dojde na synchronizaci Historie a Otevřených karet. V nastavení prohlížeče tyto položky jsou, avšak zašedlé a neaktivní.

Progresivní webové aplikace (PWA) čeká ještě těsnější propojení s Windows 10. Bude je možné spravovat ze systémového Nastavení a jejich obsah půjde skrz systémový dialog sdílet s ostatními aplikacemi. Nebo naopak ostatní aplikace budou moci posílat data do PWA.

Označíte-li text, přes kontextovou nabídku jej bude možné vyhledat v bočním panelu. Již se tak neotevře zvláštní karta s Bingem, ale výsledek se zobrazí vedle aktuálně prohlíženého webu. Ve výsledcích se budou nově objevovat i lokální data z účtů Microsoft 365 (dříve Office 365).

Kolekce sloužící pro ukládání oblíbených stránek, poznámek či obrázků napříč weby půjdou jedním klikem poslat do OneNotu (dnes to jde jen do Wordu a Excelu). Kolekce se kromě toho ještě propojí s galerií Pinterest. V přehledu budou vidět trendy nebo relevantní příspěvky z Pinterestu a naopak obsah uložený v Kolekci bude možné exportovat na Pinterest.

Šikovnou funkcí bude automatické připínání profilů prohlížeče. Ocení to ten, kdo současně používá firemní a osobní účet. Když Edge detekuje, že se snažíte otevřít pracovní dokument na lokální profilu, nebude vás už jako v současnosti nutit přihlašovat se k pracovnímu účtu, ale rovnou se přepne do pracovního profilu ve zvláštním okně.

Novinky jsou momentálně v různých stádiích vývoje a přednostně k nim budou mít přístup testeři z programu Edge Insider. Ten má hned tři vývojové větve: beta (aktualizace co šest týdnů), dev (aktualizace každý týden) a canary (aktualizace každý den).