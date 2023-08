Buďte hodní na herní postavy. Nvidia ACE má vylepšenou AI pro generování odpovědí

V květnu na Computexu představila Nvidia novou technologii ACE pro generování přirozených odpovědí postav ve hrách pomocí velkých jazykových modelů.

Nyní, u příležitosti herního veletrhu Gamescom, ukázala zajímavé vylepšení. ACE nově dovoluje nastavit i styl odpovědi podle nálady či ochoty postavy. Postava, jež si vás už oblíbila a důvěřuje vám, bude odpovídat jiným stylem než ta, které jste před chvílí vykradli krámek se zeleninou.

Ukázka nové verze ACE s českými titulky:

Stále platí, že ACE je zatím jen ve fázi vývoje a jde pouze o technologii pro vývojáře. Není zatím žádná ohlášená hra, ve které byste tímto způsobem komunikovali. Jde jen o ukázku možností.

Já osobně si příliš nedokážu představit začlenění ACE do stávajících her. Napsání poutavého herního scénáře a dialogových stromů vyžaduje více úsilí a uvažování nad postupným odhalováním děje. Odpovědi generované pomocí AI sice mohou být pokaždé jiné, ale neměly by nikdy opomenout pro děj důležité informace. Navíc, pokud budu mít naprostou volnost v dotazování, nejspíš se zapomenu „zeptat hokynáře na jeho dceru Jarku“, či jinou důležitou informaci pro další děj, a klíčovou NPC opustím bez vodítka pro další hraní.

ChatGPT a podobné mohou dnes pomoci při generování dialogů pro vedlejší postavy nebo jako dočasná kostra pro později vymazlené dialogy hlavních postav. Nástupu ACE se pochopitelně také budou bránit herní scenáristé, ostatně aktuální stávka v Hollywoodu se týká mimo jiné i možného pronikání AI do televizních a filmových scénářů.

Spíš bych tedy řekl, že ACE přinese zcela novou kategorii her postavenou více na kreativních dialozích než konkrétním jediném příběhu. Už dnes ostatně můžete ChatGPT-4 poprosit o hraní Dračího doupěte a dostanete podobný vždy nový unikátní herní zážitek, jen zatím v čistě textovém režimu.