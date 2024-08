Budoucí Windows na nepodporovaný hardware už tak snadno nenainstalujete

Microsoft zablokoval jednu z dosavadních možností, jak obejít přísné požadavky na hardware, které zavedly Windows 11. Konkrétně už nefunguje trik, který jsme popsali loni na podzim. Pomocí příkazového řádku jste krátkým parametrem ošálili instalačním program.

Vnutili jste mu představu, že operační systém nainstalujete na server. Pak nekontroloval, jestli jsou v počítači TPM 2.0 nebo mladší procesor. Metodu spuštění instalačního programu s parametrem /product server loni zpopularizoval účet @TheBobPony a je to zase on, kdo zjistil, že redmondští skulinu znepřístupnili.

Podle jeho informací tento způsob instalace stále funguje s Windows 11 verze 24H2, parametr nicméně nelze se stejným výsledkem aplikovat na Windows 11 Insider Preview build 27686. Jde o sestavení uvolněné 15. srpna do kanálu Canary. Ověřili jsme si, že navzdory parametru už nás instalační program např. přes chybějící TPM 2.0 skutečně nepustí.



S insiderským sestavením padá možnost obejít požadavky parametrem

V kanále Canary Microsoft testuje technologická vylepšení a není stanovené, kdy se zdejší novinky dostanou do standardní spotřebitelské varianty Windows. Mohou to být týdny, spíše však měsíce. Ne všechny funkce nakonec redmondští nasadí do ostrého provozu. Nemůžeme proto vyloučit, že popsaná změna zase potichu zmizí.

Microsoft stále poskytuje bezplatný upgrade na Windows 11, ale počítač musí splnit oficiální hardwarové požadavky. Jedenáctky je od začátku vynucovaly jen vágně. Instalační program parametry kontroluje, ale tyto kontroly pár zásahy do registru vypnete. Můžete si také vytvořit upravené instalační médium nástroji jako Rufus nebo Ventoy, v němž je kontrola vypnutá.

Požadavky na hardware se opět o kousek zvyšují s Windows 11 24H2. Tato verze už neběží na procesorech bez SSE4.2. Tím ze hry vypadávají opravdu staré procesory. Vtip je v tom, že požadavek na instrukční set se nenastavuje skrze registr, takže tohle omezení nelze snadno obejít, pokud vůbec.

Zdroje: Bob Pony / X via gHacks Tech News