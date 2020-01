Budoucí iMac by mohl být z jednoho kusu zakřiveného skla, prozrazuje patent

Apple si podal patent, který je sice odvážný, ale mohl by být předzvěstí budoucího řešení iMacu. Stolní počítač schovaný v monitoru v sobě integruje i stojánek a klávesnici. Apple však podal mnoho různých patentů a z některých vzešly i prototypové modely, řada z nich se však nikdy nepromítla do finálního produktu.

Aktuální patent ukazuje all-in-one počítač, který nesestává z displeje s opěrnou nohou a samostatné klávesnice – vše totiž integruje do jednoho kusu hardwaru. Spodní hrana je tak ohnutá a část s klávesnicí působí zároveň jako opěrný bod. Apple zde dokonce počítá s tím, že by mělo být možné náklon regulovat tak, jak to uživateli vyhovuje. Je zde i možnost, že klávesnice by zde byla pouze v docku, tedy ne na stálo, a prostory okolo sloužily jako touchpad.

Jako vždy se ale jedná pouze o patent, který se nemusí dočkat reálného zpracování. Hlavním problémem by zde byly použité materiály, kdy přední strana má být ze skla. Jak ale víme, i u ohebných telefonů se nejedná o klasické sklo, ale měkký plast, což by u počítače nemuselo působit dostatečně prémiově.

Podívejte se na legendární Apple iMac G3:

Zdroj: Engadget