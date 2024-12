Budete si platit Mapy.cz Premium? Jaké funkce navíc byste si přáli?

Mapy.cz by měly tento týden spustit předplatné Premium na 249 Kč na rok. Omezí základní verzi v tom, že bude možné stáhnout offline mapu pouze jednoho státu. Kdo jich bude chtít více, musí platit. Premium zpřístupní i další funkce, v aplikaci půjde nastavit vlastní rychlost chůze, běhu a jízy na kole (tím se zpřesní výpočty při navigaci), půjde psát poznámky k uloženým místům a do budoucna chce Seznam přidávat další exkluzivní věci. Mluví se třeba o aplikaci pro hodinky.

Otázka tedy zní: Budete ochotní si Mapy.cz Premium platit? Chcete spíš vývoj aplikace podpořit, nebo vám jde o ty funkce navíc? Jaký vztah k placeným mapám máte? V minulosti se za mapy a navigační aplikace běžně platívalo, dnes s bezplatnými Apple Maps, Google Maps (a Waze) jsme se to téměř odnaučili. K čemu Mapy.cz používáte, jaká funkce vám chybí a rádi byste za ni zaplatili? Platíte si případně nějakou jinou mapovou aplikaci?

Petr Urban

Ano, určitě

Zadarmo ani kuře nehrabe. Mapy.cz mají svoje problémy, ale obecně jde o skvělý produkt. Byl bych rád, kdyby se rozvíjel, a rád k tomu přispěji penězi spíš než reklamou a soukromím. Nebude to ani vysoká investice, po čase ji zhodnotím. Podotýkám, že ze známých prémiových funkcí mě nezaujala ani jedna. Chci jen v dalším rozvoji podpořit zajímavou službu.

Jan Láska

Ano, určitě

Mapy.cz jsou pro mě nenahraditelné při pěší turistice. V oblastech, kde není mobilní signál, je offline uložená mapa nutností. Nebýt toho, tak možná dodnes bloudím po madeirských levádách. Jedna zdarma uložená země zdarma mi stačit nebude, takže platit budu, ale neberu to jako z donucení. Už dříve jsem chtěl Mapy.cz nějakým způsobem podpořit, třeba za takové detaily, jako je zobrazení bývalých zrušených železničních tratí a vleček, takže tento rozumně nastavený poplatek 249 Kč za rok je pro mě vhodnou příležitostí.

Lukáš Václavík

Zatím nevím

Nakonec si je asi zaplatím, ale nevím, jestli hned na začátku. Ty úvodní bonusové funkce mě totiž příliš nelákají. Offline mapu mám stejně jen tu českou. A Mapy.cz jsou pro mě užitečné jen kvůli českým mapám a té turistické nadstavbě. Takže maximálně přispěju jen na podporu.

Podobně to ostatně mám s českou Locus Map. Tu jsem si kdysi jednorázově pořídil a teď si platím ten střední tarif za 260 Kč. Byť aplikaci už nevyužívám, protože jsem přešel na iPhone, kde je Locus slabý. Ale třeba tím placením pomůžu, aby měly Mapy.cz důstojnou konkurenci i na jablečné platformě.

Z placených funkcí bych ocenil nějakou podporu pro Garmin. Prostě jednoduchou aplikaci, která mi synchronizuje uložené trasy a body mezi Mapami.cz, cyklopočítačem a hodinkami. Pro plánování cyklovýletů by se mi pak hodilo trochu pokročilejší plánování tras s výběrem terénu a a možností ručně zadat/dokreslit úsek, kde sice není zakreslená žádná cesta, ale já vím, že tam projedu.

Filip Kůžel

Zatím nevím

Záleží, jak Seznam nastaví role bezplatné a prémiové aplikace. Doufám, že rozdíl bude vytvářet vymýšlením skvělých nových funkcí, ne osekáváním free appky. Informace naznačují, že první zářez přijde hned se startem Premia – bezplatná aplikace přijde o možnost ukládat více zemí pro offline použití. Bude to ojedinělý případ, nebo první z mnoha?

Vladislav Kluska

Ne, nebudu

Mapy.cz jsou pro mě nenahraditelný pomocník na chození po venku. Například v Japonsku, kde jsou ve městech Mapy od Seznamu absolutně k ničemu a Google vede na plné čáře, jsem se díky nim dostal do míst, kde bych jinak tolik netušil, že je nějaká cesta. Na druhou stranu, i v 2400 metrech nad mořem jsem měl 5G signál, kdy nejbližší obydlí bylo několik km daleko vzdušnou čarou, a mapy si normálně načítal. Reálně tak mám staženou ČR a pak občas jen stát, kam zrovna cestuji. Tu ČR mám ale vlastně jen ze zvyku, stejně je tu skoro všude nějaké pokrytí, nebo si to dopředu přednačtu.

Mimo výlety ale Mapy.cz nezapnu.

Potřebuji MHD? Jak se kam dostat? Co vidět zajímavého? V tomhle všem Mapy.cz selhávají a stejně otevřu Google. Má prostě všechno na jednom místě, pohodlně a přehledně. Zatímco Mapy.cz jsou krásně přehledné v terénu, ve městě je to pro mě nepřehledná směsice nedůležitých údajů, kde najít to, co chci, je utrpení. A i když jsou Mapy Google v terénu naopak absolutně k ničemu, tak je reálně používám prostě více. Kdyby tak ty zpoplatnily funkce, tak si je asi předplatím. Mapy.cz mi ale v každodenním životě nepřináší žádný bonus. Možná si je předplatím, jako podporu vývoje, někdy v budoucnu, ale teď ze začátku to nemám v plánu.

Marek Lutonský

Zatím nevím

Píšu „nevím“ kvůli tomu, že funkce, které Premium nabídne, zrovna nepotřebuji. Offline mapy více zemí nevyužiji, navigaci v Mapách také nepouštím. Ale jinak jsou Mapy.cz služba, kterou otvírám prakticky denně při plánování různých výletů a vyjížděk, s výdajem v nižších stovkách korun za rok bych proto vůbec neváhal. Zejména pokud bych za to třeba dostalvylepšené plánovací funkce: Undo/Redo, lepší výškový profil, možnost kombinovat routování s ručně zadaným segmentem… Vlastně i tu vlastní rychlost jízdy bych k něčemu využil: u počasí na trase, kde je standardní cyklista Seznamu příliš pomalý.

Karel Kilián

Zatím nevím

Nemám problém platit za aplikace, pokud za své peníze dostanu nějakou přidanou hodnotu. Zvěsti o zpoplatnění aplikace Mapy.cz pečlivě sleduji a rozhodující pro mě bude cena a to, co za své peníze dostanu. Pokud bude ta kombinace zajímavá, pak budu ochoten platit.

Samozřejmě je otázkou, co tím získám. Možnost stahování map více regionů mě moc nezaujala - v současnosti sice mám stažené mapy Česka i všech okolních zemí, ale zatím jsem je využil jen jednou. Když se ocitnu mimo signál mobilní sítě, pak pro automobilovou navigaci většinou zapínám MapFactor Navigator.

Na druhou stranu Mapy.cz jsou neocenitelné při pěší chůzi a jízdě na kole. Sám je nejvíce využívám při geocachingu, kde jsou s přehledem nejlepší. Takže pokud mi v tomto směru nabídnou něco navíc, jsem ochoten si připlatit. Tím spíše, když se jedná o produkt české firmy, kterou rád podpořím.

A co vy, budete si platit Mapy.cz Premium?