Budeme ovládat techniku náramkem? Po mnoha letech uzavřeného vývoje ukazuje Meta výsledky

Před šesti lety jsme mohli vidět první ukázku a vizi. V roce 2019 technologický startup CTRL-Labs poprvé ukázal náramek pro ovládání počítače gesty a ten samý rok tuto firmu koupila Meta s výhledem, že chytrý náramek využije pro své VR brýle Oculus.

Během uplynulých let se ale žádný finální produkt neobjevil, příliš se o náramku nemluvilo a poptávku po VR nahradil boom AI. Ostatně i Meta přehodila výhybku z VR na AI a věnovala modelům a službám pro umělou inteligenci mnohem větší pozornost.



Náramek MetaWrist zůstává zatím stejný jako před šesti lety Zdroj: Ctrl-labs

To se nyní mění a projekt chytrého náramku o sobě zase dává vědět. Tentokrát už nejen prostřednictvím nadšených tvrzení s předcvičenými ukázkami, ale slovo dostávají reálná data, přesné hodnoty úspěšnosti a Meta dává k dispozici i naměřená surová data.

V odborném časopisu Nature nyní Meta publikovala rozsáhlou detailní studii zaměřenou na neinvazivní neuromotorické rozhraní pro interakci mezi člověkem a počítačem, tedy již zmiňovaný chytrý náramek, nyní nazvaný MetaWrist.

Náramek měří povrchovou elektrickou svalovou aktivitu (sEMG) pomocí elektrod okolo celého zápěstí a komunikuje s počítačem přes Bluetooth modul.



Náramek měří elektrické signály ze svalů na zápěstí. Zdroj: Nature

Během let Meta nasbírala data od tisíců účastníků výzkumu, díky čemuž mohla naučit umělou inteligenci rozpoznávat přesně gesta i bez dodatečného naučení pro každého jednotlivce.

Obecné detekce gest bez naučení jsou nyní rychlostí srovnatelné s tradičními způsoby ovládání, oproti nim ale nemusíte mít nic v ruce nebo na podložce. Pro ovládání pohybu kurzoru přes touchpad MacBooku stačilo 0,68 sekundy, s náramkem MetaWrist to zabralo 1,51 sekundy. Pro navigaci v mřížce dosáhl Nintendo Joy-Con mediánu 1,45 sekund na dokončení, MetaWrist to stáhl na 0,88 sekundy.

Kromě gest umí Meta i rozpoznat psaný text. Prstem po stole píšete písmena a náramek je zvládá rozpoznat rychlostí 20,9 slov za minutu.

Vše jde potom dále zpřesnit a zrychlit pomocí dodatečného nacvičení na konkrétního uživatele. Například přesnost psaní se zlepší až o 16 %.

Na firemním blogu potom Meta publikovala další informace. Zejména dává k dispozici 100 hodin záznamů sEMG aktivity od 300 různých účastníků napříč třemi různými činnostmi. Z materiálů je zřejmé, že půjde o o ovládání kurzoru, detekci gest a psaní textu.



Náramek rozpozná gesta zdroj: Meta

Stále tedy nemáme finální produkt za nějakou známou cenu. Ostatně i nyní zobrazený hardware stále odpovídá náramku, který se poprvé ukázal už před šesti lety. Kromě VR by ale tento náramek našel využití i u osob se sníženou pohyblivostí díky schopnosti rozpoznávat i slabá gesta. U této skupiny by nevadila mírně vyšší cena a menší celkové objemy výroby. Hlavní je, že projekt náramku MetaWrist stále pokračuje a dostává se nyní do další fáze.