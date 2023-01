Bude to o prsa. Facebook a Instagram pořád neví, kdy jsou zobrazené bradavky porno

Lidé si na sociálních sítích nejsou rovní. Instagram poškozuje mladé dívky, Facebook umlčuje politické disidenty a odpouští porušování pravidel celebritám. Tohle a mnohé další potíže odhalila před více než rokem kauza Facebook Papers. Meta teď čelí nové výzvě – bude se muset postavit čelem k zobrazování bradavek. Případ ale nemá tak šťastný konec, jak by se mohlo jevit.

Obecně vzato jsou na Facebooku a Instagramu tolerovány mužské bradavky, zatímco ženské nikoli. Před více než 10 roky vzniklo hnutí Free the Nipple, které podpořila řada celebrit. Jeho cílem bylo destigmatizovat ňadra, aby na ně nebylo nahlíženého čistě sexuální optikou. (Pro kontext dodávám, že tenhle problém se zdaleka netýká jen sociálních sítí, ale veřejného prostoru obecně.)

Pravidla byla průběžně upravována a určité výjimky stanovují. Konkrétně dnes v pravidlech Facebooku stojí:

„Uncovered female nipples except in the context of breastfeeding, birth giving and after-birth moments, medical or health context (for example, post-mastectomy, breast cancer awareness or gender confirmation surgery) or an act of protest.“

Ženské bradavky mohou být zobrazeny třeba při kojení, jinak se ale staly samostatnou položkou ve výčtu zakázaného obsahu. Pánské bradavky svůj odstavec textu nemají. Mimochodem, ani kojení nebylo možné na Facebooku explicitně zobrazit až do roku 2014. Podobně má pravidla nastavená Instagram, který fotky kojení povolil v roce 2015.

Sociální sítě obecně nechtějí zobrazovat explicitně sexuální obsah, přičemž maskulinní prostředí ženské bradavky oproti mužským hodnotí jako sexuální objekt. Další problém pravidel spočívá v tom, že jsou vymyšlená pro binární svět, což je pohled omezující a nereflektující realitu. Trvalo to pár let, ale právě tahle problematika Metu aspoň částečně dohnala.

Složitá pravidla matou všechny

Dozorčí rada Mety posuzovala dva případy, kdy Instagram v letech 2021 a 2022 odstranil fotografie odhalených hrudí páru, který se identifikuje jako transgender a nebinární. Bradavky přitom měl pár zakryté. Popisek obrázku se věnoval problematice zdravotní péče transgender osob s tím, že jeden z dvojice měl brzy podstoupit chirurgický zákrok právě v oblasti hrudi.

Současně dvojice vybírala peníze na tento zákrok. To Meta vyhodnotila jako „sexuální návrhy“, aniž by na obsahu bylo cokoli sexuálního. Stačilo to, že na fotce byla ňadra a odkaz na veřejnou sbírku. Pár dotčeného instagramového účtu se odvolal a Rada rozhodnutí zvrátila s tím, že fotky neporušují pravidla platformy a odstranění není v souladu s lidskými právy.



Výňatek z pravidel, co všechno nesmíte přidávat na Facebook včetně výjimek

Rada kritizuje šíři nastavených pravidel ve srovnání s interními pravidly pro moderaci obsahu, která si neodpovídají. Operace potvrzující genderovou identitu jedince, o kterou šlo v popsaném případu, přitom pravidla Instagramu explicitně povolují, viz citovaný odstavec výše.

Dále rada poukazuje na to, že jsou pravidla nastavena binárně a nerovně nahlížení na gender, respektive na těla. Není tudíž jasné, jak se tato pravidla vztahují na intersexuální, nebinární a transgender osoby. Vytváří to také matoucí prostředí pro moderátory a moderátorky, kteří se musí situaci rychle vyhodnotit. Pravidla samotná považuje rada za matoucí včetně výjimek.

Skrytá transfobie

Protože pravidla v praxi dobře nefungují a navíc v projevu více omezují ženy a skupiny nezapadající do binárních škatulí, měla by se změnit, tvrdí Rada. Meta by měla zareagovat, aby pro všechny osoby platila stejná a nediskriminační pravidla s jasně nastavenými kritérii, která budou se všemi zacházet v souladu s normami v oblasti lidských práv. Meta by i měla přezkoumat, jestli není potřeba posílit pravidla pro nekonsenzuální sdílení obrázků zachycujících nahotu.

Neznamená to, že budou na Facebooku a Instagramu automaticky povoleny jakékoli obrázky s bradavkami. Patrně dojde k uvolnění pravidel u marginalizovaných skupin, které se jednoznačně neidentifikují s úředně přiřazeným pohlavím. Z rozhodnutí Rady nevyplývá, že by Meta měla povolit zobrazování bradavek u cisgender žen, tedy u žen, které se s přiřazeným pohlavím identifikují.

Pokud Meta v pravidlech zachová rozdílný přístup k cisgender ženám a transsexuálním ženám, dopustí se transfobního jednání. Jen by to paradoxně nebylo proto, že jsou cis ženám přiznána větší práva, v tomto případě by šlo o větší omezení. Určující je rozdílný přístup. Bradavky osob, které se označují za ženy, platforma bude považovat za mužské, zatímco jiné ženské bradavky nepovolí.

Meta se nakonec může zachovat, jak chce, doporučení Rady nejsou závazná. Vyjádřit by se měla do 60 dní. Zahraničním médiím zástupce firmy zaslal krátké sdělení:

„Rozhodnutí dozorčí rady v tomto případu vítáme. Dotčený obsah jsme obnovili už před rozhodnutím, uvědomili jsme si, že jsme ho neměli odstranit. Naše pravidla neustále vyhodnocujeme, aby naše platforma byla pro všechny bezpečnější. Víme, že se dá udělat více na podporu LGBTQ+ komunity. Znamená to spolupracovat s experty a organizacemi zastupující LGBTQ+ v řadě otázek a zlepšení produktů.“

