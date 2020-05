Brýle pro rozšířenou realitu od Applu jsou stále ve hře. Budou dostupné i s dioptriemi

Dlouhé roky se mluví o tom, že Apple pracuje na vlastních brýlích pro rozšířenou realitu interně nazvaných Apple Glass. Poslední dobou bylo ticho po pěšině, nicméně firma na nich stále pracuje. Dokonce má jíž hotový prototyp, tvrdí leaker Jon Prosser. Ten v minulosti správně informoval například o detailech iPhonu 12 nebo nové Apple TV.

Apple zatím sám o brýlích nemluvil, ale několikrát v uplynulých letech potvrdil, že pracuje na technologii pro rozšířenou realitu. Šéf společnosti Tim Cook se dokonce nechal slyšet, že tzv. AR brýle podle něj budou masovou záležitostí dříve, než uzavřené systémy pro virtuální realitu. Že Apple na podobném zařízení pracuje, tak bylo podle analytiků celkem jisté.

Překvapivě nízká cena

Podle Prossera jsou tyto Apple Glass téměř hotové a zveřejnil několik detailů, jak by měly vypadat a co nabídnou. V první řadě podle něj nepůjde o žádnou extravagantní sci-fi věc, ale na první pohled celkem normální brýle, které Apple bude prodávat za 499 dolarů (cca 12 500 korun bez DPH), což je mnohem nižší cena, než se očekávalo. Částka se zvedne až tehdy, pokud by je člověk chtěl získat s dioptrickými skly - to bude možné, ale za příplatek.

Nabíjení bude probíhat bezdrátově, Apple k nim podle Prossera chce dodávat nabíjecí stojan. Co se týče technických specifikací, na pravé straně mají mít LIDAR skener (ten samý, který je očekávaný u iPhonu 12) a displej bude integrovaný do obou skel. Bude využívat rozhraní Applu Starboard, přičemž ovládání má probíhat jak manipulací s obroučkami, tak gesty rukou před brýlemi. O výpočetní procesy se postará připojený iPhone.

Jen konkrétní funkce, co v rámci rozšířené reality Apple Glass nabídnou, Prosser neodhalil. Zmínil ale, že dokud si člověk zařízení nenasadí, na sklech nic neuvidí. Pracuje se podle něj také na verzi do slunečného prostředí, ale přijde až později, Apple má údajně problém se zprovozněním displeje na ztmavených sklech.

„One more thing“ po iPhonu 12

Představení Apple Glass je očekáváno společně s iPhonem 12, měla by to být slavná „ještě jedna věc“, kterou firma vždy přihodí na konec svých prezentací. Apple nové iPhony představuje v září, nicméně letos zatím nelze posoudit, zda akce kvůli pandemii koronaviru proběhne. Takže otazník visí i nad brýlemi. Prosser uvedl, že Apple jim věří natolik, že chce, aby u představení byli novináři přítomní fyzicky, tudíž čistě online představení není pravděpodobné.

Do obchodu by Apple Glass měly přijít v druhé polovině roku 2021.