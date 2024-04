Brutální zásah do soukromí, nebo neocenitelný osobní asistent? Přívěsek Limitless Pendant nahrává všechno kolem vás

Přívěsek Limitless Pendant patrně vysoko pozvedne obočí všem ochráncům soukromí, ale určitě usnadní život zapomnětlivcům.

Výrobce ho na svém webu definuje jako „Nejnositelnější umělou inteligenci na světě.“ Zdánlivě nenápadné zařízení bude dostupné v osmi barevných provedeních: černém, bílém, zeleném, modrém, purpurovém, limetkovém, růžovém a duhovém. Přívěsek je vodotěsný, má odolné hliníkové tělo, nabíjí se přes konektor USB-C a na jedno nabití vydrží v provozu až sto hodin.

Zaznamená všechno, co se děje

Limitless Pendant lze nosit připnutý například na košili nebo na šňůrce na krku, odkud bude zaznamenávat veškeré zvuky, zejména pak řeč. Následně vám pomocí umělé inteligence vytáhne to nejdůležitější, co byste si měli zapamatovat, a uvede to do příslušného kontextu.

Limitless Pendant

Pendant bude součástí ekosystému Limitless (a ano, je to narážka na americký film Všemocný), do kterého patří také například počítačová aplikace Rewind. Ta zaznamenává dění na obrazovce a další údaje, aby pomohla uživatelům zapamatovat si každou kartu, skladbu a schůzku – prostě vše, co na počítači dělali.

Přívěsek jde podstatně dál – z počítače do reálného světa. Nasbíraná data shromažďuje v cloudu a poskytuje k nim přístup z jakéhokoli zařízení. Generální ředitel Dan Siroker vysvětlil, že zpočátku se bude zaměřovat zejména na pracovní schůzky a porady.

Nenápadná a tichá asistentka

Za 20 dolarů měsíčně (cca 480 Kč) bude přívěsek zachytávat zvuky kolem sebe a propojí je s dalšími zdroji informací – například se zprávami z e-mailu či s kalendářem. Pomůže při přípravě na schůzky, s přepisem a shrnutím nejdůležitějších věcí porady či poznámkami v reálném čase.

Umělé inteligenci bude možné pokládat otázky typu „Jak se jmenovala nová aplikace, o které se někdo zmínil na schůzi představenstva?“, „Do jaké restaurace bychom podle Jakuba měli jít příště?“, „Kde jsme skončili s Filipem, když jsme se potkali před dvěma týdny?“ či „Co říkal Honza na poslední tlačítkovou Nokii?“

Na rozdíl od mnoha jiných podobných produktů s AI se Limitless nesnaží o to, aby jejich zařízení umělo úplně všechno. Primárním cílem je jít víc do hloubky – tedy dělat méně věcí, ale kvalitněji. V plánu tak je například integrace s co nejvíce aplikacemi, které lidé používají při své práci.

Velká a světlá budoucnost

„Mám přístup k vašemu e-mailu, mám přístup k vašim zprávám na Slacku – když dostanete zprávu, ke které znám z minulosti kontext, můžu vám prostě dát návrh, jak odpovědět.“ popsal svou vizi vzdálenější budoucnosti ekosystému Limitless Dan Siroker v rozhovoru pro magazín The Verge.

První verze Limitless však sama o sobě zatím není nijak vysloveně mimořádná. Prakticky každý nástroj pro pracovní porady dnes používá funkce umělé inteligence pro výpis klíčových bodů. Velký potenciál se však skrývá v plánované možnosti propojení s dalšími aplikacemi.

Přívěsek Limitless Pendant je možné předobjednat za 99 dolarů (cca 2 360 Kč), přičemž mimo USA je nutné připočítat poštovné ve výši 30 dolarů (cca 710 Kč). Zahájení dodávek zákazníkům je naplánováno na poslední čtvrtletí tohoto roku.