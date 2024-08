Brno má novou estakádu. Vědí o ní ale jen Mapy.cz a Waze. Ostuda pro Google a ostatní dopravní portály

Ředitelství silnic a dálnic v neděli otevřelo další úsek velkého městského okruhu v jihomoravské metropoli a husovickou estakádu dvacet metrů nad zemí záhy obsadil rušný provoz.



Slavnostní otevření estakády nejprve pro pěší a v neděli i pro provoz (16. srpna 2024)

Jak rychle na jedno z těch větších stavebních děl v Česku za poslední roky zareagovaly mapové portály?

Mapy.cz

Viditelnost v mapě: Ano

Plánování trasy: Ano



Detail stavby a plánování trasy na jedničku

Mapy od Seznamu nezklamaly. Budoucí stavba v nich byla dlouhé měsíce viditelná v tradičním čárkovaném naznačení a jen co se otevřela veřejnosti, už je plnohodnotnou součástí dopravní sítě a funguje i plánování trasy.

Waze

Viditelnost v mapě: Ano

Plánování trasy: Ano



Detail stavby a plánování trasy na jedničku

Stejně jako Mapy.cz nezklamal ani Waze. Stavbu zobrazí ve své mapě a zároveň po ní bez jediného klopýtnutí naviguje. Tady by to byla opravdu ostuda.

Situace platná k 19. srpna 2024, 12:00 SELČ

Teď následuje ulička hanby. Jistě, Brno není New York, ale podobná stavba celostátního významu (a proto plně v režii ŘSD) měla být ve všech mapových portálech vyznačená už dávno.

Mapy Google

Viditelnost v mapě: Ne

Plánování trasy: Ne



Stavba chybí a nefunguje ani navigace

Google bohužel zatím v mapě s novou částí velkého městského okruhu nepočítá a selže i plánování trasy, které se zcela vyhne okruhu a vede řidiče skrze centrum města s hromadou vytížených křižovatek.

Mapy Bing

Viditelnost v mapě: Částečně

Plánování trasy: Ne

Mapy od Microsoftu sice estakádu až na pár chyb (chybějící kus mostu) zobrazí, při navigaci ale trpí naprosto stejným problémem jako Google a řidiče ke všemu vedou v jedné z variant staveništěm.



Stavba je v mapách téměř kompletní, navigace ale nefunguje

Mapy Here

Viditelnost v mapě: Ne

Plánování trasy: Ne



Stavba chybí a nefunguje ani navigace

Také mapy Here zklamaly. Nefunguje navigace po estakádě a ta chybí i v mapě.

OpenStreetMap

Viditelnost v mapě: Ano

Plánování trasy: Ne



OSM sice stavbu ukážou ve stejné kvalitě jako Mapy.cz, trasu ale nenajdou

OpenStreetMap zobrazí stavbu na jedničku, navigační systém s ní ale ještě nepočítá. Sice nás nevede nesmyslným způsobem přes půl Brna, ale estakádu nepoužívá a vede trasu zákazy.

Mapy Apple

Viditelnost v mapě: Částečně

Plánování trasy: Ne



Mapy od Applu stavbu v mapách částečně ukážou, navigace ale nefunguje

Z řady příliš nevystupuje ani Apple. Estakádu sice až na pár sjezdů zobrazí, opět po ní ale nedokáže navigovat a jeho navržené trasy mnohdy končí v zákazech, nebo na rozbitých silnicích, kudy opravdu jet nechcete.

Na stavbu, která se částečně otevřela pro veřejnost, tedy po 24 hodinách zatím na jedničku zareagovaly jen Mapy.cz a Waze. U ostatních je to spíše tragédie a to včetně Googlu, který by měl jít příkladem kvůli své velikosti a přítomnosti ve vozech skrze Android Auto.

Pokud se tedy v nejbližších dnech budete pohybovat v Brně, raději sáhněte po mapách od Seznamu a Waze.