Brněnské VUT otevřelo kvantovou laboratoř. Postavili si tu malý internet, který odolá útoku kvantového počítače

Zabezpečení mnoha současných počítačových systémů stojí a padá na tom, že je jejich prolomení hrubou silou příliš drahé, a tak se žádnému útočníkovi nevyplatí. Stručně řečeno, k prolomení celého šifrovacího systému byste potřebovali tak ohromný výpočetní výkon, kterým dnes v praxi nikdo nedisponuje.

To vše by ale mohl změnit nástup specializovaných kvantových počítačů v následujících desetiletích, které by v krajním případě rozdrtily jakoukoliv současnou šifru doslova ve zlomku sekundy. Vědci proto už roky vyvíjejí nové bezpečnostní algoritmy, které mají zajistit, aby odolaly i kvantové mašině.

Není divu, na současných kryptotechnologiích je v podstatě založená celá naše digitální civilizace počínaje platbou nákupu v obchodě a konče internetem samotným.

Kvantová laboratoř v Brně

Abychom ale mohli zkoumat, co reálně dokáže hypotetický kvantový výpočetní stroj, musíme mít také dobrou laboratoř, ve které lze podobné útoky simulovat a studovat. No, a právě jednu takovou dnes slavnostně otevřeli na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně.

Laboratoř umožní vědcům pracovat na počítačových sítích nové generace, které budou chráněny i před útoky zmíněných kvantových počítačů, vůči nimž je zranitelná naprostá většina sítí současné generace. Včetně internetu.

Cílem je ověřit vlastnosti zařízení u nás v laboratoři, následně zvětšovat vzdálenosti mezi komunikujícími stranami až na několik desítek kilometrů. Toho plánujeme dosáhnout pomocí pilotních spojů mezi FEKT a FIT VUT či mezi VUT a Masarykovou univerzitou. Důležitá je aktivní spolupráce s partnery napříč ČR. Jan Hajný, VUT, řešitel projektu

Část zařízení – zejména prvky pro kvantové generování bezpečnostních klíčů – dodal švýcarský expert na kvantovou bezpečnost ID Quantique, ovšem další techniku si už v Brně vyrábějí sami. Jedná se zejména o bezpečnostní šifrátory, které umějí pracovat až rychlostí 100 Gb/s . Dalším důležitým prvkem laboratoře jsou simulátory útočníků na síťovou infrastrukturu, generátory datového provozu a simulátory optických tras různých délek.

Stručně řečeno, v brněnském Silicon Valley si postavili takovou malou kopii internetu, na kterou nyní budou moci zvesela útočit a hledat novátorské způsoby obrany.

Šifrátor odolný kvantovým útokům

V současnosti slouží laboratoř zejména výzkumným aktivitám v rámci projektu Kybernetická bezpečnost sítí v postkvantové éře podpořeného z programu IMPAKT bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR.



Schéma odolného šifrátoru

V něm bude v první fázi vyvinut šifrátor odolný vůči kvantovým útokům a následně v druhé fázi otestován v pilotním provozu v optických sítích na vzdálenost až několik desítek kilometrů. Při řešení projektu je klíčová úzká spolupráce s NÚKIB a dalšími univerzitami.