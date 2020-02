Britská vláda investuje 36 miliard korun do nejvýkonnějšího superpočítače na předpovídání počasí

Britská vláda hodlá investovat 1,2 miliard liber (cca 36 miliard korun) do nejvýkonnějšího superpočítače, jeho úkolem bude předpovídání počasí a klimatických jevů. Výkonný stroj by měl přinést především vyšší rychlost a přesnost prognóz, uvádí ministr pro mezinárodní rozvoj Spojeného království Alok Sharma v tiskovém prohlášení.

„Nejnovější technologie superpočítačů uvolní plný potenciál dat o počasí a klimatu pro Spojené království“ uvádí tisková zpráva. „Data ze superpočítače budou použita k informování vládní politiky v rámci vedení globálního boje proti změně klimatu a splnění cílů nulových emisí.“

Superpočítač za miliardy

Nový počítač bude desetkrát dražší než Cray XC40, který používá státní meteorologická služba Met Office v současnosti. Jeho hlavním přínosem mají být rychlejší výpočty, díky kterým bude možné aktualizovat předpovědní modely v kratší periodě.

Podle meteorologů na počítači vytvoří „digitální dvojče“ naší atmosféry s údaji, jako je rychlost větru, teplota vzduchu, tlak a další parametry. Stroj na základě těchto dat zvládne generovat prognózy s podrobností na úrovni jednoho kilometru čtverečního. Pro srovnání: současná technika umí předpovídat pro oblasti s plochou 10 kilometrů čtverečních.

Meteorologové tak budou schopni vydávat přesná varování, na jejichž základě bude možné například s předstihem stavět protipovodňové zábrany a přijímat opatření v rámci energetické sítě. V případě letišť se pak počítá s ještě vyšší přesností předpovědí, která by měla minimalizovat nezbytná zpoždění letů.

Rychlejší a přesnější předpovědi

Alok Sharma uvedl, že nové technologie přinesly za posledních 30 let přesnější předpovědi počasí, díky kterým lze předpovídat bouřky až 5 dní předem. Významná investice do nového superpočítače dále zrychlí prognózy a pomůže lidem lépe se připravit na vrtochy počasí.

Nejvýkonnější počítač bude zprovozněn v několika etapách v průběhu deseti let. První fáze instalace bude uvedena do provozu v roce 2022 a bude šestkrát schopnější než současný Cray XC40. O pět let později získá upgrade, který zvýší výkon na trojnásobek, díky čemuž bude stroj téměř dvacetkrát výkonnější.

Nový superpočítač však nebudou mít meteorologové pouze pro sebe. Využívat ho budou také vysoké školy pro výzkum léčiv, vývoj umělé inteligence a další typy výzkumů. Generální ředitelka Met Office Penny Endersby řekla: „Tato investice v konečném důsledku poskytne včasnější a přesnější varování před nepříznivým počasím, informace potřebné k vybudování odolnějšího světa v měnícím se klimatu a pomůže podpořit přechod na nízkouhlíkové hospodářství ve Velké Británii.“