Britové představili nové Raspberry Pi Compute Module 4. Cena začíná na sedmi stovkách

Rodina armových minipočítačů Raspberry Pi se rozšířila o dalšího zástupce, po roce jsme se totiž dočkali nové průmyslové verze Compute Module 4 (datasheet v PDF). A je to novinka poměrně citelná výrobce totiž zcela změnil tvar destičky, která na rozdíl od svého slavnějšího sourozence míří především do profesionální elektroniky v podnicích a obecně do koncových zařízení.

Raspberry Pi Compute Module 4 v oficiální upoutávce:

Cílení na produkční elektroniku znamená, že tato verze britské maliny nemá prototypovací form-faktor plný snadno dostupných pinů a konektorů pro HDMI, ethernet a USB, ale doposud byla k dispozici ve formě karty SO-DIMM – Compute Module měl vzhled vcelku běžné RAM paměti DDR2.

Díky tomu ji mohl integrátor snadno zacvaknout do vlastní desky nějakého centrálního průmyslového počítače apod.

To v případě čtvrté generace už neplatí, aby totiž mohli autoři plně využít všech rozhraní SoC čipsetu Broadcomm BCM2711 (1,5GHz, quad-core, 64bit, ARM Cortex-A72), nahradil SO-DIMM linky dvojici svislých konektorů typu mezzanine. Lepší rozložení logických linek z procesoru ven umožní využití rozhraní PCIe/NVMe a tedy třeba i rychlejší spojení s SSD jednotkami.



Raspberry Pi Compute Module 4

Core Module 4 je k dispozici v několika variantách podle RAM (1 GB až 8 GB LPDDR4-3200 SDRAM) a flashového úložiště (0 GB až 32 GB eMMC) a další novinkou oproti klasickému Modelu B, který znáte naprosto všichni, přibyl i konektor pro externí anténu pro Wi-Fi 5 (802.11ac). Mezi externí a interní anténou lze přitom přepínat softwarově, takže není třeba spojovat nebo přerušovat vodič na desce jako u mnoha podobných desek.



Prototypovací adaptér Compute Module 4 IO Board

Byť je Raspberry Pi Compute Module 4 určený do hotové produkční elektroniky, serverů apod., samozřejmě je k dispozici i prototypovací deska IO Board, do které lze kartu zacvaknout a získat všechna rozhraní a konektory. Oproti klasické malině třeba více konektorů pro CSI kameru a DSI displeje.

Compute Module 4 už v předprodeji nabízí i český oficiální prodejce RPishop.cz. Cena nejnižší varianty je 699 korun (1 GB RAM, bez Wi-Fi/BT, bez flashové paměti).