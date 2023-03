Březnové aktualizace pro Windows vyšly. Dejte si pozor, pokud používáte StartAllBack či ExplorerPatcher

Zase je to období v měsíci, kdy si musíme vyřídit nudné, ale důležité servisní záležitosti. Od minulého měsíce platí, že Microsoft na spotřebitelské úrovni podporuje už jen čtyři hlavní verze Windows. Kromě oprav všemožných zranitelných míst, kterých tentokrát napočítáte osm desítek, vychází také nové funkce.

Desítek se to již netýká. Jak jsme upozornili dříve, březnová servisní aktualizace všem povinně přidá pár zlepšováků do Windows 11 verze 22H2. Koncem února jsme se dozvěděli, že mezi nimi bude také umělá inteligence v podobě Bingu na hlavním panelu. Nakonec jde jen o odkaz do prohlížeče. Další novinky zrekapitulujeme v samostatném článku.

Dejte si ale pozor, pokud používáte některý z nástrojů na modifikaci prostředí Windows. Protože aktualizace mění některé součásti prostředí, primárně jde o hlavní panel, mohou vám přestat fungovat. Microsoft doporučuje, abyste je před aktualizací odinstalovali. Jde o nástroje jako StartAllBack, ExplorerPatcher nebo Start11.

Dne 14. března Microsoft vypustil následující aktualizace pro spotřebitelské edice operačních systémů:

KB5023706 pro Windows 11 verze 22H2 (sestavení 22621.1413),

KB5023698 pro Windows 11 verze 21H2 (sestavení 22000.1696),

KB5023696 pro Windows 10 verze 21H2 a 22H2 (sestavení 19044.2728 a 19045.2728).

Změna vydávání volitelných aktualizací

Výrobce vydává upozornění pro ty, kteří mají zájem o volitelné servisní aktualizace, které jsou prakticky hotové, ale nesou nálepku Preview a vychází mezi záplatovacími úterky. Po skončení letošního března už tyto aktualizace budou vydávány již pouze pro poslední podporovanou verzi Windows 10.

Na spotřebitelské úrovni tím vypadává verze 21H2. Microsoft krok nezdůvodnil. Z hlediska spotřebitele na tom už moc nezáleží, protože podpora verze 21H2 končí v červnu, firmy ale mají slíbenou podporu až června 2024. Jde o další signál připomínající to, že Desítky pomalu vyklízí scénu.



Volitelné verze servisních aktualizací zůstanou vyhrazené jen pro poslední vydání Desítek

Známé problémy s aktualizacemi

Windows 11 22H2

Konfigurace systému pomocí balíčků PPKG může selhat. Domácností se to typicky nedotkne. Použití Windows Autopilota by mělo být v pořádku.

Kopírování několika objemných souborů naráz (tj. mají aspoň několik gigabajtů) někdy trvá déle, než je obvyklé. Nejčastější se to týká kopírování přes Server Message Block, ovlivněna ale může být i lokální činnost. Podle Microsoftu domácnosti a malé podniky pravděpodobně postiženy nebudou, více se dozvíte na webu podpory.

Z Windows Server Update Services nemusí aktualizace k počítačů doputovat. Týká se to serverů se systémem Windows Server 2022, které byly upgradovány z Windows Server 2016 nebo 2019. Více se dozvíte na webu podpory.

Aktualizace může narušit funkčnost některých nástrojů třetích stran, které upravují prostředí Windows.

Windows 11 21H2

Microsoft neeviduje problémy.

Windows 10 21H2/22H2

Ve Windows nainstalovaném z ručně upraveného instalačního média byl odstraněn starý Edge, nemusel však být automaticky nahrazen novým prohlížečem. Takovým případům předejdete tak, že ještě před integrací servisní kumulativní aktualizace Windows do média integrujete Servicing stack update z 29. března 2021 či novější.

