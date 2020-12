Brave Today: Tak anonymní RSS čtečka, že sama nechce vědět, co vlastně čtete

Webový prohlížeč Brave, jehož klíčovou vlastností je maximální důraz na soukromí, se pochlubil novou integrovanou čtečkou zpráv Today. Byť na první pohled vypadá jako jakákoliv podobná aplikace, nitro nadchne, ty, kteří neradi zanechávají stopy.

Serverová část čtečky je totiž navržená tak, aby se opravdu nikdo nemohl dozvědět, co vlastně čtete. Včetně samotného Bravu. To znamená, že je sice standardní komunikace zašifrovaná, ale zároveň obsahuje tzv. padding (výplň), takže velikost šifrovaných paketů se liší, aby případný pozorovatel přece jen nemohl odhadnout, co je asi tak uvnitř.



Brave Today je k dispozici v desktopovém prohlížeči a v mobilním prohlížeči pro iOS

Fajn, tímto způsobem sice anonymizuje čtené články před kýmkoliv po cestě, nicméně Brave Today vás chce anonymizovat i ve své vlastní infrastruktuře. Něž tedy požadavek na článek dorazí na jeho konečný server, zastaví se na vyrovnávacím load balanceru/proxy. Ten jediný zná vaši IP adresu, ale neví, co čtete, protože spojení je zašifrované.

Brave Today na propagačním videu:

Load balancer/proxy pak konečně předá požadavek na obsahový server Brave, ale už bez informace o IP adrese. Služba odpoví, vrátí zašifrovaný seznam článků, o který máme zájem, balanceru, no a ten už jej opět spáruje s naší IP adresou.

Pokud tedy v žádném případě nechcete, aby vás některá z online RSS čteček jakkoliv analyzovala a profilovala, Brave Today je přesně pro vás.