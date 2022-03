Bratrovražedný souboj. Garmin Fenix 7X Solar vs. Garmin Epix Sapphire

Garmin se po dvou letech vývoje konečně pochlubil další generací své ikonické řady chytrých outdoorových hodinek Fenix. Protože už má ale zkušenost i s OLED displeji, vznikla sourozenecká větev Epix.

Z výběru se vám hned na začátku zamotá hlava: u Fenixů vybí­ráte rovnou ze tří průměrů: 42 mm (7S), 47 mm (7), 51 mm (7X) a zároveň ve třech edicích Standard, Solar a Sapphire Solar. Když k tomu připočítáme ještě různá barevná provedení, můžete si vybrat z více než dvaceti modelů. Pokud vás následující řádky přesvědčí o přednostech Epixů, máte volbu snazší: velikost 47 mm je jediná, zvážíte jen barevnou verzi a příplatek 2 500 Kč za verzi Sapphire. Pozor, v případě obou sourozenců nespočívá rozdíl u verze Sapphire jen v safírovém sklíčku.



Fénixy (vlevo) zde naplno využívají odraženého slunečního světla, fotoaparát jim však „přidává“. V praxi jsou Epixy (vpravo) lépe čitelné za všech okolností. OLED displej funguje chytře: jakmile máte hodinky na zápěstí, nemusí se displej vůbec vypínat

Do redakce nám dorazily Fenixy v nejmohutnější variantě 7X ve střední edici Solar za 21 990 Kč a Epixy ve verzi Sapphire za 24 490 Kč. Mohutné zápěstí Kuby Čížka si vyžádalo velké Fenixy s cílem pokusit se je vybít, Jiří Kuruc si vzal optimálně velké Epixy. Na pár týdnů se usadily na našich zápěstích.

Fenixy: až měsíc na baterii

Jednou z hlavních slibovaných novinek je výdrž baterie při zachování rozměrů, k čemuž jim pomáhá jak úsporný armový mikrokontroler, tak u posledních dvou generací a edicí Solar také dvojice fotovoltaických vrstev, které zpomalují vybíjení.

Tou první je nepřehlédnutelný a oproti svému předchůdci mohutnější prstenec po obvodu, který nějaké ty sluneční miliwatty zachytí i při zatažené obloze, a tou druhou pak transparentní vrstva přímo pod sklíčkem s nižší efektivitou výroby elektřiny. Prakticky: hodinky se Kubovi ani po dvou týdnech v chytrém režimu nepodařilo vybít pod 50 % a při psaní tohoto článku stále ukazovaly výdrž na dalších deset dnů.

A to aktivoval všechna zdravotní čidla na měření 24/7, denně platil s Garmin Pay a od rána do noci mu chodily notifikace. Samozřejmě nezapomněl ani na satelitní navigaci a zaznamenal několik aktivit dohromady s pěti hodinami aktivního GPS. Slibovaná až měsíční výdrž v režimu chytrých hodinek tedy nebude daleko od pravdy. Mimochodem v režimu expedičních hodinek s delší prodlevou GPS a za letního sluníčka s utlumenými chytrými funkcemi to může být až několik měsíců.

O nových garminech jsme mluvili také v Týdnu Živě. Přeskočte na čas 3:50:

Dotykový displej a lampička

Další novinkou řady Fenix 7 je dotyková vrstva, která zjednodušuje ovládání, podstatně zrychluje zadávání PINu v Garmin Pay a stejně tak práci s mapami. Na stranu druhou, dotyková plocha může způsobit neplechu při sportovních aktivitách, a tak je v těchto případech ve výchozím stavu vypnutá. Záleží jen na vás, v jakých profilech ji aktivujete. Co je však nejdůležitější, hodinky lze stejně dobře ovládat i pomocí původních tlačítek, jejich příznivci se proto nemusejí obávat žádných výrazných změn a kompromisů.