Božský režim je nesmrtelný. Nerdi z Redmondu na něj nezapomněli ani ve Windows 11

Nadcházející Windows 11 budeme ještě lépe ovládat na dotykových obrazovkách a konfigurovat ve zcela přepracované moderní aplikaci Nastavení. Ale co naplat, grafické rozhraní Ovládacích panelů a podobných nástrojů je jen jedno, vyrostla na nich celé generace administrátorů, a ti se jej – společně třeba s PowerShellem – jen tak nevzdají.

A právě tento možná už trošku ohrožený živočišný druh starosvětských poweruserů má pod líbivým leskem pracovní plochy ještě jeden strohý stavební nástroj. Sbíječku, bourací kladivo, laserovou vodováhu a akušroubovák v jednom na vše, co je třeba udělat s Windows. Tedy skoro.

Stovky nástrojů Božského režimu

Ano, řeč je Božském režimu – v angličtině God Mode, který inženýři z Redmondu do svého operačního systému zabudovali už ve Windows 7 a přežil všechny následné divoké eskapády počínaje Windows 8.x a konče novotou vonícími Windows 11.

Pokud máte před sebou počítač s některým těchto systémů, můžete si Božský režim aktivovat také a dle konfigurace vaší mašiny s ním získáte jakési Ovládací superpanely – v mém případě (pracovní laptop s Windows 11) jsem jich na jedné hromadě napočítal rovných 209!

Aktivujeme Božský režim

Takže jak se stát takovým malým bohem –alespoň u vás doma v pracovně, neb v kanceláři? Stačí (třeba) na ploše zviditelnit skrytou systémovou složku. Vytvořte tedy na desktopu nový adresář a pojmenujte jej třeba:

Božský režim.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

Záhy by se měla na ploše objevit složka, která v mém případě (zmíněné Windows 11) nemá žádný název.



Aktivujeme Božský režim na Windows

Ten se zobrazí až v rámu okna poté, co ji otevřu. Po spuštění v Průzkumníku nebo prostě po pár sekundách, až dojde k patřičné indexaci, by zároveň měl systémový adresář změnit ikonu na to, kterou používají i klasické Ovládací panely.

Katalog odkazů na nástroje, o kterých možná vůbec netušíte, že existují

Božský režim ale nejsou Ovládací panely v pravém slova smyslu. Je to spíše katalog tematicky rozřazených systémových odkazů, které teprve spustí adekvátní nástroj – ať v moderní aplikaci Nastavení, tak v některém z dedikovaných programů pro správu Windows.



Božský režim ve Windows 11 nabízí více než 200 odkazů na konfigurační nástroje a správu PC

V podstatě se jedná o tytéž zkratky, které od Windows 8.x umí našeptávat vylepšený integrovaný vyhledávač. Teď to všechno získáte na jedné hromadě.

Restart síťového adaptéru na jeden klik

Takže například hned druhá skupina Centrum síťových připojení a sdílení nabízí jedenáct odkazů pro konfiguraci VPN, rychlý restart síťových adaptérů (opravení sítě) a tak podobně. To ve bez složitého vyhledávání, když třeba ani nevíte, co přesně chcete najít.



Toto všechno dnes najdete i v našeptávači/vyhledávači, ale musíte vědět, co přesně hledáte

Domácí sysadmini ocení skupinu Systém, která nabízí dalších 23 odkazů na nástroje a vůbec konfigurační možnosti počítače, o kterých dost možná ani nemají páru, anebo nástroj pro nastavení globálních proměnných, což se zase hodí vývojářům.

Zástupci na ploše pro jednotlivé funkce

Skutečné kouzlo Božského režimu ale spočívá v tom, že se jedná o seznam standardních položek, pro které samozřejmě můžete vytvořit zástupce pro ještě rychlejší přístup.

Takže dejme tomu, že byte si chtěli na ploše vytvořit zástupce pro rychlý přístup ke Správci úloh (ten je ve Windows 10+ dostupný také pod zkratkou CTRL+SHIFT+ESC). Stačí jej prostě jen přetáhnout z Božského režimu na plochu.



Přetažením na plochu vytvoříte zástupce na konkrétní funkci

Anebo chcete vytvořit rychlý odkaz na kartu O systému v moderní aplikaci Nastavení. V takovém případě zase ze skupiny Systém přetáhnete na plochu odkaz Zobrazit název tohoto počítače.



Rychlé odkazy ve formě zástupců na ploše

No, a pokud k počítači nestále připojujete nejrůznější exotické periferie, anebo jste kutil s armádou Arduin a dalších prototypovacích desek, pak by se vám na ploše mohl líbit také zástupce na Správce zařízení. Jeho odkaz najdete v Božském režimu až skoro na konci v sekci Zařízení a tiskárny.

Ještě nainstalujte Windows Terminal

Pokud je Božský režim pravou rukou každého nerda s Windows na počítači, pak je tou levou samozřejmě Windows Terminal. V Microsoftu jej vaří už nějaký pátek, postupně se stává poměrně stabilní aplikací a je to vlastně kontejner pro mnohé ostatní příkazové řádky ve Windows.



Terminal ve Windows 11

Ostatně, ve Windows 11 Insider je už Terminal předinstalovanou součástí systému.

Všechny příkazové řádky v jedné aplikaci

Windows Terminal používá stejně jako webového prohlížeče a obdobné aplikace zejména ze světa grafických linuxových distribucí taby, ve kterých vedle sebe může běžet celý zástup instancí příkazových řádek, pro které si zároveň můžete připravit vlastní profily chování. Tedy na jaké cestě se spustí ve výchozím stavu, jaký bude mít tab název a samozřejmě o jakou technologii se bude vlastně jednat.



CMD.EXE, PowerShell i linuxové Ubuntu v jednom

K dispozici je samozřejmě jak klasický a v roce 2021 už opravdu žalostně zastaralý CMD.EXE, tak pochopitelně i jeho nástupce – multiplatformní PowerShell, který se nám v průběhu let přesunul pod svobodnou licencí na GitHub, odkud si můžete stahovat jeho nejnovější buildy sedmé generace pro Windows i Linux (RPM, DEB).



Ubuntu ve Windows Terminal skrze vrstvu WSL a konfigurace jednotlivých profilů a vzhledu

No, a my hybridní, kteří se na Windows 10+ nespokojíme pouze s jeho příkazovými řádkami, ale potřebujeme i Linux, pak samozřejmě nechybí ani automatická detekce přítomnosti WSL (Windows Subsystem for Linux) a tedy třeba terminálu Ubuntu 20.04 LTS či jiné distribuce nainstalované přímo ze Storu.