Bosch vs. Bosch, lehké vs. těžké elektrokolo. Jaké jsou výhody, kde jsou kompromisy a co se vám bude víc líbit

V červnu Bosch ve Frankfurtu představil motor Performance Line SX. Ve srovnání se starším CX je trochu menší, trochu lehčí a trochu slabší. Dnes už první výrobci kol novinku nabízí, tak si to můžeme ukázat na konkrétních příkladech. Velikost poznáte už na integraci do rámu, jiný je i způsob ukotvení…

SX vs. CX Dvě kola značky KTM, ale jiné modely, jiné rámy. Zaměřte se na motor, jeho velikost a způsob integrace – ten rozdíl je vidět na první pohled. Vlevo je špičkový lehký karbonový ebike KTM Macina Scarp SX Exonic, motor Bosch Performance Line SX, kapacita baterie 400 Wh, hmotnost kola 16,5 kg.

Vpravo klasické hliníkové elektrokolo KTM Macina Chacana LTD64, motor Bosch Performance Line CX, kapacita baterie 750 Wh, hmotnost kola 26,8 kg.

Hmotnost samotného motoru je 2 kg pro SX a 2,75 kg pro CX. Výkon je daný legislativou stejně jako rychlost, takže oba mají jmenovitý trvalý výkon 250 W a 25 km/h. Liší se však maximem točivého momentu: 55 vs. 85 Nm ve prospěch většího Performance Line CX. Ale dvě zásadní odlišnosti jsou jinde a z tabulek je nevyčtete:

Jízdní projev (výkonová křivka, chcete-li). Abyste z SX dostali stejný výkon jako z CX, chce to vyšší frekvenci šlapání, více si zasportujete. Při frekvenci šlapání 70 ot./min. má SX maximální výkon 440 W, ale větší CX už dá 600 W (i tahle hodnota je pro SX maximální, ale musíte šlapat s vyšší frekvencí). SX je jemnější, sofistikovanější. Kolem hraniční rychlosti 25 km/h sotva poznáte, kdy motor vypnul, nebo naopak zase zabral. U většího CX ten přechod vždycky pocítíte. Určení – v jakých kolech se motor používá. Bosch konstruoval SX přímo pro kategorii lehkých elektrokol Light eMTB a objevují se i v gravelech (hybrid mezi horským a silničním kolem). Typicky jsou o 5 až 8 kg lehčí (na příkladu dvou KTM výše je to dokonce více než 10 kg), takže jsou v terénu agilnější, ale kromě motoru mají i menší baterii, takže musíte počítat s menším dojezdem.

Tolik teorie, jdeme na praxi

S novým motorem SX jsme se svezli hned v červnu, ale jen na chvilku a hlavně chybělo srovnání s CX. Teď jsme měli možnost oba modely porovnat na výpravě KTM e-KSPEDYCJA Bosch e-Powered, což je okruh s cca 58 km a 1 900 m převýšení kolem Babí hory (nejvyšší vrchol Beskyd, hraniční hora mezi Polskem a Slovenskem).



Naše výprava a Babia gora na pozadí. Užili jsme i těžkého terénu a singletrailů, ale většina trasy vedla po cestách.

K dispozici jsme měli několik modelů od KTM a Cannondalu, kapacita baterie je na výrobci, takže na trhu se můžete setkat i s jinými hodnotami, ale v naší flotile měla kola s motorem SX kapacitu 400 Wh, kola s CX měla 650 a 750 Wh.

Zvládne i menší baterie vytyčenou trasu?

Pokud budete kalkulaci dojezdu dělat sami za sebe, pomůže snad jen osobní zkušenost. Nějakou kalkulačku spotřeby elektrokola budete na internetu hledat marně, nebo bude jen velmi přibližná a může vás dostat do potíží – ač jde o Light eMTB a vypnutý Bosch Performance Line SX při šlapání klade sotva znatelný odpor, v horách zkrátka nechcete zůstat s vybitým elektrokolem.



Kalkulace spotřeby energie/dojezdu má mnoho neznámých a aplikace vám s tím příliš nepomohou. Tohle je appka eBike Flow (Android, Apple iOS), která pomůže aspoň s navigací za jízdy. Trasu pošle na palubní displej, nebo si tam můžete připnout rovnou celý mobil.

Do spotřeby energie vstupuje mnoho parametrů – především jde o délku trasy, převýšení, hmotnost jezdce, stupeň přípomoci, náročnost terénu, svou roli hraje i okolní teplota a další faktory. Bosch všechno tohle při polské expedici dopředu věděl, průvodce měl trasu dokonale zmapovanou i v kontextu potřebného stupně nabití v baterie. Hned v úvodu trasy jsme dostali doporučení šetřit energii, nepoužívat vyšší režimy přípomoci a také jedno ultimátum:



„Pokud přijedete na tohle rozcestí s baterií na méně než 60 %, pošlu vás zkratkou a přijdete o výhledy a krásný kus trailu, protože delší trasou přes kopec byste nedojeli až do cíle.“

Skvělé, taková informace má v horách cenu zlata. Na mém displeji na dotyčném rozcestí svítilo 80 %, tedy nejenže jsem prošel sítem, ale také jsem věděl, že do konce výletu nemusím baterii tolik šetřit. Kdybych byl na stejné trase sám, patrně bych pořád sledoval zbývající vzdálenost, výškové metry a profil trasy, abych si udržel rezervu a před cílem nemusel tlačit.

Není to jen o kapacitě a dojezdu

Jak výkon a jízdní projev obou motorů vypadá v reálu? Výhodou přímého srovnání a střídání kol je, že zažijete ty přechody oběma směry. SX je kultivovaný, tišší, ale abyste z něj dostali výkon srovnatelný s CX, musíte se do pedálů pořádně opřít.



Bosch nabízí výrobcům celý ekosystém s řadou komponent: několik motorů, baterie s různou kapacitou i způsobem integrace, jíždní režimy lze ovládat několika ovladači, informace lze sledovat na displejích Kiox různých velikostí, nebo můžete jen pozorovat ubývající čárky symbolizující procenta nabití baterie (podrobnosti jsou v aplikaci v mobilu). Také můžete mít ABS jako na motorce.

Zajímavé bylo i to, jak jsme se s dalšími jezdci míchali a potkávali v průběhu expedice. Jednou sedíte na SX, potkáte CX a dáte si pořádně do těla, abyste se mu udrželi za zády. Nebo někdo jiný sedí na CX a najednou je schopný držet krok s o level lepším a výkonnějším jezdcem, protože on sedí na SX a tentokrát více dře on.

Pokud přímé srovnání nemáte, jsem přesvědčený o tom, že šťastní budete s kterýmkoliv z motorů. Ale abych to shrnul…

Komu který motor doporučit

SX je pro jezdce, kteří chtějí pocit z kola přiblížit běžnému MTB, preferují agilitu, ovladatelnost kola v technických pasážích, když si chtějí občas skočit, je jim bližší sportovní jízda a mají rádi krátké a intenzivní vyjížďky.

pocit z kola přiblížit běžnému MTB, preferují agilitu, ovladatelnost kola v technických pasážích, když si chtějí občas skočit, je jim bližší sportovní jízda a mají rádi krátké a intenzivní vyjížďky. CX se bude líbit těm, kdo chtějí vyšší výkon, vyšší přípomoc, jsou jim bližší nižší frekvence šlapání, spíše než obratnost chtějí od kola stabilitu v náročných sjezdech a spíše než rychlé švihy jsou jim bližší dlouhé celodenní výpravy.



Příklad lehkého e-biku? Tahle karbonová celoodpružená raketa KTM Macina Scarp SX.

Abych vám zamotal hlavy ještě víc, k motoru SX jde přikoupit expander Bosch PowerMore 250, což je přídavná baterie velikosti lahve na pití o hmotnosti 1,6 kg. Připojí se přes nabíjecí konektor a k základní baterii v rámu přidá dalších 250 Wh. Skvělé je, že tenhle energetický bonus nemusíte vozit pořád, takže obvykle budete mít svůj vysněný lehký e-bike, ale když zatoužíte po dobrodružství, stačí přicvaknout PowerMore.



Bosch PowerMore 250. Chcete lahev s vodou, nebo o 60 % delší dojezd? Volba je na vás.

Jen pozor, ne všichni výrobci používající motor Performance Line SX s dodatečným akumulátorem počítají. Bosch jim nabízí stavebnici s řadou různých komponent a je na uvážení konstruktérů, které použijí.