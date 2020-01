Bosch ukázal chytré stínítko do auta. Jmenuje se Virtual Visor a stíní jen tam, kde je to potřeba

Když se řekne A.I. a automobilový průmysl, každý si jistě představí sofistikovaný palubní počítač a autopilota, prvky počítačového vidění lze ale uplatnit i v takových zdánlivých drobnostech jako je sklopné sluneční stínítko.

Přesně to si řekl německý Bosch, a tak se zrodil prototyp Virtual Visor. Skládá se z poloprůhledného LCD displeje, který dle povelu zneprůhlední tu část stínítka, skrze kterou by mohly sluneční paprsky dopadat do očí řidiče.

Stínítko tedy zbytečně nebrání ve výhledu, pokud je Slunce nízko nad obzorem a ve směru jízdy, ale filtruje jen nebezpečné světlo. Aby to celé fungovalo, chytré zařízení potřebuje vědět, z jakého úhlu Slunce svítí na čelní sklo vozu a kde jsou zrovna oči řidiče.

Virtual Visor na propagačním videu od Bosche:

Musí tedy používat kameru a detekci lidské tváře a jejích prvků, což je dnes už samozřejmá vlastnost pokročilejších technik počítačového vidění realizovaných buď skrze algoritmy populární knihovny OpenCV, anebo skrze neuronové sítě.

Díky možnost zneprůhlednění jen části stínítka může být zároveň mnohem vyšší a více tedy zasahovat do čelního skla, což by klasické stínítko samozřejmě nemohlo.