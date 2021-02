Bonus pro audiofily. Spotify HiFi přinese kvalitnější zvuk v bezztrátové kvalitě

Největší hudební služba světa včera uspořádala online akci Stream On, na níž představila své plány do budoucna. Spotify se rozšíří na 80+ nových trhů, přidá podporu 36 jazyků a chystá i nové podcasty.

Tím nejočekávanějším bude Renegades: Born in the USA, kterým budou provádět bývalý prezident Barck Obama a rocker Bruce Springsteen. V podcastové podobě dorazí také komiksové příběhy nakladatelství DC (Batman, Superman, Wonder Woman…).

Spotify ale nebude zvyšovat jen kvantitu, ale také kvalitu. Tedy tu technickou. Po čtyřech letech spekulací totiž spustí službu HiFi se zvukem v bezztrátové kvalitě jako na hudebních CD.

Firma přiznává, že jde o jednu z nejvíce vyžadovaných funkcí. Detaily však zatím tají. Vyšší kvalitu zvuku nabídne v aplikacích i přehrávačích/reproduktorech s rozhraním Spotify Connect, ale neznáme přesnou dostupnost ani cenu HiFi. Služba se rozšíří do vybraných zemí v průběhu roku a uživatelé prý budou moci své stávající účty povýšit na další stupeň.

Tím Spotify naznačuje, že HiFi by měl mít podobu vyššího tarifu než Premium, který pro jednotlivce stojí 6 eur měsíčně (160 Kč). Není to překvapivé, konkurence také nabízí nejlepší zvuk za příplatek. Deezer HiFi stojí 249 Kč a Tidal HiFi je za 298 Kč. Obě nabízejí bezztrátový zvuk odpovídající „rozlišení“ 48 kHz / 16 bitů. Tidal má ale navíc ještě vybraná alba označená jako Masters s kvalitou 96 kHz / 24 bitů a datovým tokem až 9 Mb/s.