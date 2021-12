Bolt spustil v Praze rozvoz potravin z vlastních skladů. Časem chce dovážku stihnout do 15 minut

Jen pár dní poté, co jsme informovali o zamýšlené službě Amazonu, kdy by jeho kurýři rozváželi lidem potraviny ze supermarketů, se do segmentu vrhnul i Bolt, známý hlavně jako alternativní taxislužba. V částech Prahy tento týden spustil tzv. Bolt Market, který slibuje dovážky jídla z vlastních skladů, a to velmi rychle. Firma dokonce avizuje, že časem chce je zvládat do 15 minut.

Bolt Market v tuto chvíli funguje ve Vršovicích, Vinohradech, na Žižkově a ve Strašnicích. Zde firma uvidí, že objednávka bude vyřízena „bleskurychle“. Rozvoz je pak možný i do Starého města, Smíchova, Karlína a Chodova, ale v těchto čtvrtích si lidé počkají o něco déle. Časem je samozřejmě ambice spustit službu v celém hlavním městě i v dalších českých obcích, od ledna by například mělo dojít na rozšiřování na Moravu.

Hlavní výhodou Bolt Market má být, že zákazníci mohou potraviny objednávat 7 dní v týdnu, od 8 ráno do půlnoci, což přesahuje klasickou otevírací dobou supermarketů. Na Silvestra má být služba dostupná až do 1 ráno, aby pokryla poptávku slavících lidí.

Vše v základu funguje velmi podobně jako u konkurence, firma si kvůli rozvozu pořídila v Praze vlastní sklady s potravinami. V aplikaci Bolt Food si člověk nakliká, co chce přivést a partnerský kurýr to ve skladu vyzvedne. Aktuálně je v nabídce 1500 produktů, třeba 150 druhů nealkoholických nápojů, 150 alkoholických nápojů, 40 druhů tabulek čokolád nebo 50 druhů zmrzliny, což jak dříve Bolt přiznal pro E15, sice není tak pestré jako u Rohlíku a Košíku, ale oproti nim chce být výrazně rychlejší. Firma uvádí, že jejím cílem je zvládat dovážku do 15 minut od učinění objednávky.

„Díky našim bohatým zkušenostem v oblasti rozvozu jídla, parametrům aplikace Bolt Food a široké základně partnerských kurýrů můžeme v Praze spustit službu, jaká na našem trhu nemá obdoby – dovoz nákupů potravin, hygienických potřeb a dalšího zboží do pouhé čtvrt hodiny. Bolt Market tedy přinese velkou přidanou hodnotu pro stávající i nové uživatele aplikace Bolt Food, ale také nové možnosti výdělku pro naše partnerské kurýry. Praha je nicméně pouze začátek, příští rok plánujeme masivní expanzi jak v nabízeném sortimentu, tak v pokrytí službou v rámci celé České republiky,” vysvětlil Karel Složil, Country manažer Bolt Market pro Českou republiku.

Bolt Market je tedy přirozenou expanzí Bolt Food (aktuálně fungujícím v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Plzni a Českých Budějovicích), jenž slouží k rozvozu jídel z restaurací, případně partnerských obchodů. Zajímavosti je, že Česko je jedním z prvních trhů, kde Bolt novou službu spouští. Aplikace je ke stažení pro iOS a Android a lze navolit i bezkontaktní předání potravin.