Bohemii Interactive kupují Číňané, majoritní podíl získá Tencent. Aktualizováno: Akvizice popřena

Českou společnost Bohemia Interactive, která vyvíjí a vydává videohry, podle zdrojů listu The Information koupil Tencent. Čínský gigant údajně za 260 milionů dolarů (6,2 miliardy korun) získal 70- až 80% podíl. Tencent ani Bohemia Interactive zatím informace nepotvrdily.

Aktualizováno 10:55: Zástupce Bohemia Interactive se zatím vyjádřil jen krátce a informace o akvizici popřel. Ačkoli The Information patří mezi renomované zdroje, v tomto případě měl nesprávné informace. Podrobnější vyjádření Bohemia Interactive připravuje, do článku jej doplníme později.

Tencent je pro Čínu něco jako Google a Facebook pro zbytek světa. Provozuje vlastní vyhledávač, sociální sítě Weibo, WeChat, QQ a také několik e-shopů a multimediálních služeb. Na západ proniká právě díky videohrám.

Plně vlastní americké studio Riot Games (tvůrci League of Legends) a norský Funcom (Anarchy Online, Conan Exiles). Drží více než 80% podíl ve společnostech SuperCell (Clash of Clans, Clash Royale) a Grinding Gear Games (Path of Exile) a 40% zastoupení v Epic Games (Fortnite, Unreal). Kromě toho je též minoritním akcionářem Activision Blizzardu, Ubisoftu, Paradoxu a dalších.

Tencent investuje zejména do studií vyvíjejí multiplayerové hry, a to pro mobily, PC i konzole. V tomto ohledu by dával smysl i zájem o „Bohemku“. Tvůrci vojenských akcí ARMA se totiž v tomto oboru také angažují čím dál více. Na kontě mají hry Ylands (sandboxová variace na Mineceraft), DayZ (zombie survivor) či Vigor (free to play looter shooter). Minimálně s Ylands již Tencent Čechům pomáhal při vstupu na čínský trh, kam se západní herní společnosti bez místních distributorů a úprav (cenzury) prakticky nedostanou.

Pokud se obchod skutečně potvrdí, půjde za krátkou dobu o třetí velkou investici do místních herních studií. Embracer Group loni koupila Warhorse Studios (Kingdom Come: Deliverance) za 42,8 milionu eur (1,2 miliardy korun) a Oculus/Facebook pohltil Beat Games (Beat Saber).