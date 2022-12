BOE vyrobilo nejrychlejší displej pro notebooky. Ohromuje frekvencí 600 Hz

V minulosti už se objevily displeje s šílenou frekvencí 500 Hz a v noteboocích už například i Dell (Alienware) prodává panely na frekvenci 480 Hz. Známý výrobce displejů BOE však ukázal, že hranice se musí posouvat dál a prezentoval prototyp herního notebooku s 600Hz displejem.

BOE tuto novinku nijak podrobně nespecifikovalo, je k vidění pouze v rámci záběru na videu s novými produkty společnosti. Jak lze ale vidět z detailů, jedná se o větší, přibližně 16palcový herní notebook s grafickou kartou Nvidia GeForce RTX neznámé generace.

Jaké má panel rozlišení, jas a další parametry, to není k dispozici, ale lze očekávat, že primárním cílem byla co nejvyšší frekvence, což bude nejspíše znamenat horší parametry v ostatních částech specifikace. Kdy se dočkáme uvedení v reálných noteboocích, zatím také není jasné.

Mohlo by to být příští rok, ale otázkou je, jestli se něco takového dá ještě reálně využít a tím pádem i prodávat ve větším množstvím. Určitě by to ale byla zajímavost, se kterou by se mohli výrobci notebooků pochlubit ve své nabídce. Takto vysoká frekvence je ale sama o sobě zbytečná i pro ty nenáročnější profesionální hráče.

Velmi vysoké frekvence dávají smysl hlavně ve VR, kde jsou displeje velmi blízko očím a frekvence přímo ovlivňuje kvalitu zážitku a „oblbnutí“ mozku. Perfektní plynulost zde hraje obrovskou roli a čím vyšší frekvence (i ze senzorů), tím určitě lépe.