Bluetooth po 25 letech čeká revoluce. Rozšíří se do 6GHz pásma

Bluetooth SIG, organizace stojící za modrozubým komunikačním standardem, oznámila, že připravuje nové specifikace, které zužitkují otevřené 6GHz pásmo. To dosud po uvolnění k nelicencovanému použití adaptovalo Wi-Fi 6E a počítá s ním i Wi-Fi 7. V případě Bluetooth jde ale o překvapení, protože to se nikdy nerozšířilo ani do běžnějšího 5GHz pásma.

Od uvedení v roce 1998 pracuje výhradně v pásmu 2,4 GHz. V Evropě jde konkrétně o rozsah 2400 až 2483,5 MHz, kde využívá 79 různých kanálů o šířce 1 MHz.

Přesun do 6 GHz se zatím bude týkat jen odnože Bluetooth LE, která je určená pro nízkodběrová zařízení, ale po poslední aktualizaci je již lépe připravená i pro headsety. Vzhledem k šířce pásma by zde konečně mohla vznikat sluchátka, která přenesou zvuk v „CD kvalitě“ bez kompromisů.

Bluetooth SIG ale o podrobnostech nemluví. Vedle výhod týkajících se nižšího zarušení pásma nicméně zmiňuje to, že komunikace na nových frekvencích zvýší propustnost sítě, sníží odezvu a nabídne přesnější prostorovou lokalizaci.