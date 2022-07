Bluetooth LE Audio je tady. Bezdrátová sluchátka s ním déle vydrží, budou lépe hrát a rozezvučí celé okolí

Nový standard Bluetooth LE Audio se představil již v lednu 2020 s tím, že na podzim toho roku budou hotové specifikace. Jenže přišly covid a čipová krize, takže se vývoj technologie zabrzdil. Dokončení LE Audia tak organizace Bluetooth SIG ohlásila až včera a prvních kompatibilních produktů bychom se mohli dočkat koncem roku.

Co je nového? Především způsob fungování. Rozhraní Bluetooth je trochu složitější. Existuje společný základ komunikace jménem Bluetooth Core, nad ním ale stojí jednotlivé větve jako Classic nebo LE (Low Energy) zaměřené na konkrétní účely.

Classic řešil vysokou rychlost a dlouhý dosah bez ohledu na spotřebu a dodnes se využíval právě pro sluchátka a headsety. LE mířil do klávesnic, hodinek a jiných nízkoodběrových zařízení, kde rychlost nebyla důležitá. LE Audio (založené na Core 5.2), jak už název napovídá, ale tu druhou větev ohýbá i pro potřeby přenosu zvuku. Půjčuje si nižší energetické nároky, takže sluchátka déle vydrží. Navíc ale přidává čtyři užitečné funkce.

Tou první je nový kodek LC3 nahrazující zastaralý SBC, který při stejném datovém toku nabídne lepší zvuk, případně může znít stejně s polovičním bitratem. Pořád ale není určený pro hi-res audio jako LDAC nebo aptX HD, ale bude fungovat všude, protože nevyžaduje zvláštní licence nebo podporu v hardwaru.

LE Audio pak zavádí funkci Multi-Stream, která umožní z jednoho zdroje poslat nezávislý signál do více sluchátek či reproduktorů, byť Bluetooth SIG nikde neuvádí, kolik takových zvláštních kanálů může vedle sebe fungovat.

Přibyla také broadcastová funkce Auracast, o které se dříve mluvilo jako o Audio Sharingu. Ta naopak dovolí z jednoho zdroje poslat totožný signál do neomezeného počtu přijímačů. Kupříkladu by se u televizoru poskládala celá rodina, každý člen se svými sluchátky a všichni by slyšeli totéž. Nebo to může fungovat ve velkém kongresovém centru, které by se jinak neobešlo bez reproduktorů. Takto si ale každý nasadí sluchátka a nastaví si hlasitost podle libosti.

A nakonec pak Bluetooth LE Audio vůbec poprvé počítá s naslouchátky. Nová generace zdravotních pomůcek budou moci sloužit i jako sluchátka pro poslech hudby při telefonování.

Otázkou je zpětná kompatibilita. LE Audio potřebuje nový hardware. Sluchátka, ale i zdrojová zařízení jako hudební přehrávače nebo mobily mohou současně nabídnout i dosavadní Bluetooth Classic. Není to však povinnost. V krajním případě se tedy může stát, že nová sluchátka nabízející jen LE Audio nebudou fungovat se staršími mobily. Scénaře, že by zdrojové zařízení podporovalo jen LE Audio, ale nikoliv Classic, se ale v dohledné době nejspíš neobjeví.

